Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sommerferien venter like rundt hjørnet for mange av oss. Mye tyder på at koronaen vil prege sommeren i år også.

Mange aktører i reiselivsbransjen er fortsatt usikre på reglene som skal gjelde.

Vil kreve full vaksine av passasjerene

Magnus Kleiven driver busselskap i Bamble. Han har allerede begynt å klargjøre bussen sin for mange nye turer de kommende månedene.

Men det er mer enn en nyvasket buss som skal til, før han kan legge ut på nye eventyr med kundene sine.

Marerittet er turbussen som kjørte Sør-Norge rundt i fjor høst, der 33 av 38 passasjerer testet positivt for koronasmitte. En passasjer ble lagt inn på sykehus med covid-19.

Han opplever at en del hoteller er skeptiske når det kommer en busslast med turister, og har derfor tatt sine helt egne forholdsregler.

Mange hoteller er skeptiske til busslaster med turister under pandemien. Her fra en tidligere reise. Foto: Privat

Han vil kreve at alle passasjerer på sommerens turer er fullvaksinerte for å være på den sikre siden.

– Når vi skal bestille kan vi si at alle er vaksinert, og at vi har personalia på alle som er med på bussen, forteller han til NRK.

Etterlyser klart svar

Virke reiseliv organiserer mange reiselivsaktører i Norge. De opplever at behovet for et klart svar rundt koronasertifikat er stort.

Astrid Bergmål, leder i organisasjonen. Hun kjenner godt igjen den virkeligheten bussjåføren i Bamble forteller om.

Astrid Bergmål, leder i Virke reiseliv. Foto: Virke

– Dette er nok først og fremst et uttrykk fra en reiselivsnæring som har ligget nede lenge. De ønsker å komme i gang igjen med aktiviteter på en trygg og god måte, sier hun til NRK.

Hun mener det er viktig at myndighetene snart kommer mer på banen.

– At de får på plass dette koronasertifikatet, så man kan ta det i bruk også i eget land.

Forenklet løsning kan komme i mai

Saliba Andreas Korkunc (H), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, sier at det er fullt mulig å bevise at man er vaksinert.

– Det finnes allerede i dag en mulighet for å logge seg inn på Helsenorge.no og få en utskrift av vaksinestatus og testresultat, sier han.

Saliba Andreas Korkunc (H), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Lise Åserud

Det utvikles nå en teknisk løsning for en forenklet utgave av et koronasertifikat som er forventet i mai.

– Den endelige versjonen av sertifikatet, som vil være helt i tråd med EUs regelverk, kommer i slutten av juni, opplyser Korkunc.

På spørsmål om hva man mener om at private aktører krever bevis for at man er vaksinert, oppfordrer han dem til å være varsomme.

– Private aktører som ønsker å kreve at personer må være fullvaksinert for å benytte seg av deres tilbud, må selv vurdere om de har rettslig adgang til å gjøre dette. Særlig med tanke på diskriminering. Vi anbefaler at private aktører avventer regjeringens beslutning om koronasertifikat først.