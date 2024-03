Kragerø i sorg etter ulykke: – Forferdelig vondt

– Det er en forferdelig alvorlig og trist dag i Kragerø i dag.

Det sier ordføreren i kommunen, Charlotte Therkelsen, til NRK.

Ordfører i Kragerø kommune, Charlotte Therkelsen. Foto: Håkon Lie / NRK

Søndag kveld mistet en gutt i tenårene livet i en trafikkulykke like utenfor Kragerø sentrum.

– Det er jo det aller verste en forelder kan oppleve og det er forferdelig vondt for innbyggerne.

Therkelsen forteller om et lokalsamfunn som er svært preget.

– Man kjenner det når man går i gatene. Alle kjenner noen som står nær eller er påvirket direkte.

Et hav av unge mennesker dukket opp for å dele sorgen av å miste deres klassekamerat. Foto: Håkon Lie / NRK

Et sjokk

Rektor ved Kragerø videregående skole, Hilde Rønning Clausen, forteller at nyheten om dødsfallet kom som et sjokk for både elever og ansatte.

– De jeg har pratet med så langt klarer ikke å si så mye. De bare gråter. Jeg tror ikke vi har skjønt det som har skjedd helt enda.

Skolen holdes åpen etter minnemarkeringen som ble arrangert mandag ettermiddag.

– Vi har åpna kantina, tent lys og er til stede.

Ifølge Rønning Clausen vil det også avholdes en formell markering ved skolen etter påsken.

– Det er tre elever som er involvert, så vi vil ha ekstra beredskap i de klassene som har elever som har vært mer berørt.

Kragerø videregående skole er mandag åpen for elever og ansatte. Et kriseteam og rådgivere er til stede, forteller rektor. Foto: Håkon Lie / NRK

Tilbyr hjelp til alle berørte

I tillegg til at skolen holdes åpen, har kommunen satt i gang en rekke tiltak for å hjelpe de som er berørt av ulykken.

Et kriseteam er tilgjengelig for personer som trenger noen å snakke med, forteller Therkelsen.

– Vi fortsetter i dag med å ta vare på alle rundt. Vi kommer til å ha beredskap hele påskeuka.

Helle kirke vil også være åpen fra klokken 17.00 til 19.00 for folk som ønsker å samles.

Kragerø kommune jobber nå med å ivareta alle som er berørt av ulykken. Foto: Håkon Lie / NRK

Gjennomfører avhør i dag

Politiadvokat, Kjetil Langbach. Foto: Anne Lognvik / NRK

Mandag gjennomfører politiet avhør av de involverte, sier politiadvokat, Kjetil Langbach.

Ingen er så langt siktet eller mistenkt i forbindelse med ulykken.

– Vi vil foreløpig ikke si noe om hvem som har vært sjåfør, men håper at avhør vil gi oss svar, opplyser Langbach.

Ulykkesgruppa i Statens vegvesen er ferdig med sine undersøkelser på ulykkesstedet, men skal også sjekke ut firhjulingen.

Kjørte inn i fjellvegg

Nødetatene fikk melding om ulykken like før klokken 22.

Ulykken skjedde da en firhjuling med tre personer kjørte av veien og inn i en fjellvegg.

Like etter klokken 23.00 ble en tenåring bekreftet død.

De to andre involverte ble lettere skadet. Begge ble fraktet til sykehus.