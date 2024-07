Et bolighus holder på å velte i Breskelivegen i Bø.

Mye nedbør og vann fra vassdrag skal være årsaken.

Foto: Tipser

Pär Ingvar Haukeland sier at datteren hans på 21 år var i huset da det begynte å tilte.

– Det var enorme vannmengder i og rundt huset etter vedvarende høljregn hele dagen, sier Pär Ingvar Haukeland.

Nødetatene er på stedet. Et politihelikopter er på vei for å bistå og for å skaffe oversikt.

Evakuering av nabohus pågår.

Huset skal være en bolig på to etasjer med kjeller, ifølge politiet.

Har satt krisestab

Kommunen har satt krisestab, opplyser Siri Blichfeldt Dyrland til NRK.

– Store nedbørmengder har gjort at det er skader både på bygninger, vei og det er også en bro som er stengt, sier Dyrland.

– Bøelva har virkelig vokst, sier ordføreren.

Kommunen har tett kontakt med politiet.

– Vi passer på at hvis politiet trenger bistand, ordner vi med det. Vi må også ha ordninger for de som må evakueres. Vi må passe på at våre innbyggere føler seg trygge, så langt det lar seg gjøre, sier Dyrland.

Evakuerer campingplass

Bø-elva i ferd med å gå over sine bredder på flere steder.

Åsgrav camping er delvis oversvømt med flere campingvogner delvis under vann.

Politiet evakuerer Beverøya camping fordi den er under vann.

Foto: Per Kristian Refsnes Foto: Martin Torstveit / NRK Foto: Per Kristian Refsnes Foto: Per Kristian Refsnes Foto: Per Kristian Refsnes

Det er ikke meldt om personskade på noen av hendelsene.

Campinggjest på Åsgrav camping, Per Kristian Refsnes, beskriver situasjonen som svært ille.

– Nå forsøker vi å berge det som berges kan. Elva på den ene siden har rent over og det driver tømmerstokker forbi her. Jeg er bekymra, sier Refsnes.

På fylkesvei 3334 på Vreimsida har deler av vegen rast ut.

Stenger bru

En bro over Eikavegen har rast.

Juvså bru på Eikavegen har rast. Foto: Marta Kjøllesdal / Bø blad

Grunnet mye nedbør må Juvsåa bru i Eikavegen stenges med umiddelbar virkning, melder teknisk enhet i Midt Telemark kommune.

Kommunen kommer tilbake med mer informasjon etterhvert.