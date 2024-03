Ambulansen som kjørte av veien på E18 i Holmestrand i fjor, mistet veigrepet i 160 km/t.

Det kommer fram i en rapport fra Havarikommisjonen

Fra ambulansen kjørte inn på E18 var hastigheten omtrent 140 km/t og med økende hastighet inn mot den slake kurven lenger framme.

I venstrekurven ved Helland bru hadde ambulansen en hastighet på rundt 160 km/t da den mistet veigrepet.

Alvorlig skadet

Ambulansen fikk sleng på glatta, og havnet på taket i midtrabatten.

Tre personer ble skadd i den alvorlige ulykken. En ansatt ble alvorlig skadd, og sendt til Oslo universitetssykehus (OUS) med helikopter.

To andre ansatte ble sendt til legevakt.

Pasienten om bord var uskadd, og ble fraktet videre med en ny ambulanse fra stedet.

Ber om oppfølging over hele landet

I rapporten går Havarikommisjonen bredt ut og ber om at alle landets helseforetak sørger for at sjåfører av utrykningskjøretøy får god nok opplæring om valg av fart under ulike føreforhold.

NRK har vært i kontakt med Helse Sør-Øst som forteller at de trenger tid til å lese gjennom rapporten før de kan gi en kommentar.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Havarikommisjonen skriver også i rapporten at ambulansen fikk vannplaning og at føreren mistet kontrollen.

De mener sikkerheten var redusert som følge av at vinterdekkene på bakhjulene ikke oppfylte krav til mønsterdybde.

Dette kom de fram til da de så bilens fart inn i kurven og analyse av video som viser hendelsesforløpet.

Nå anbefaler de at det etableres gode rutiner for å sjekke dekkene på utrykningskjøretøyene hos helseforetakene.

Da ulykken inntraff var bakdekkene på bilen var under to måneder gamle, men ifølge Arbeidstilsynets undersøkelser hadde dekkene mønsterdybde under minstekravet.

Skal sikre seg på en bedre måte

Avdelingssjefen for Ambulansetjenesten, Torbjørn Lia. Foto: Håkon Lie / NRK

Da rapporten fra Arbeidstilsynet ble lagt frem, anerkjente avdelingssjefen for Ambulansetjenesten konklusjonen.

– Ett av områdene vi merket oss var sikkerhetskontroll av kjøretøy. Det systemet som var etablert ser vi ikke fungerer godt nok. Det er derfor rullet ut ny kjøretøykontroll som skal ivareta dette på en bedre måte, fortalte Torbjørn Lia til NRK i Oktober i fjor.