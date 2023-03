På et lager i Tønsberg bæres brukte møbler inn i en varebil.

Et lite rundt bord skal til rådhuset i kommunen, mens en skole har bestilt en skuffeseksjon og et skap.

– Dette er møbler som har blitt til overs et sted i kommunen, men som andre virksomheter har bruk for, forklarer Elias Bjerkø.

SIRKULÆR ØKONOMI: Mats Fritzøe Larsen, Christian Bye og Elias Bjerkø henter og leverer brukte kontormøbler for Tønsberg kommune. Foto: Aina Indreiten / NRK

Ti unge har fått jobb

Han er en av fire unge menn som jobber med å hente og levere møbler for Tønsberg kommune.

Nå har de fått to bestillinger på møbler i «Godt nok», kommunens interne nettbutikk for gjenbruk av møbler.

Siden oppstarten for under et år siden har kommunen spart nesten 1,5 millioner kroner på gjenbruk, reddet nær sju tonn møbler fra å bli kastet og gitt jobb til ti unge personer.

Elias Bjerkø roser kommunen for å satse på gjenbruk.

– Det er altfor mye som blir kasta i hverdagen. Da de pusset opp skolen jeg gikk på var det i hvert fall 4–5 store konteinere med møbler som bare ble kasta.

– Hadde det vært nå, hadde vi tatt de inn her og gitt det videre, sier han.

MØBELLAGER: I Tønsberg lagres brukte kontormøbler til noen andre får bruk for dem. Foto: aina indreiten / nrk

Les også: Arkitekter og studenter ønsker mer gjenbruk i byggebransjen

– En vanvittig sløsing

Det kastes 140.000 tonn kontormøbler i Norge årlig, ifølge GoGood.

De er et firma som har spesialisert seg på å hjelpe bedrifter med gjenbruk av møbler.

Tallene sjokkerer de unge på møbellageret i Tønsberg.

– Det er helt sykt å kaste møbler som kan brukes andre steder, sier Elias.

Også organisasjonen Framtiden i våre hender reagerer.

– Det er en vanvittig sløsing med naturressurser, klimagassutslipp og ikke minst offentlige midler, sier leder Anja Bakken Riise.

Anja Bakken Riise, leder av Framtiden i våre hender Foto: André Børke

20 kommuner er i gang

Gjenbruk har lenge vært en trend blant privatpersoner, men nå kommer det offentlige etter.

Da Asker og Røyken og Hurum kommuner slo seg sammen fra 1. januar 2020 fikk de hjelp av bedriften Loopfront til å etablere en nettportal for gjenbruk av møbler.

Asker kommune sparte 11 millioner kroner ved kommunesammenslåingen på dette.

Nå har 20 kommuner og fylkeskommuner tatt systemet i bruk, men det bør bli enda flere, mener Framtiden i våre hender.

– Vi må få dette i hele landet. All sunn fornuft tilsier at vi må ha systemer som sørger for at kommuner gjenbruker og tar vare på møblene så lenge som mulig, sier Riise.

Sparer mye penger

Tønsberg kommune tok i bruk Loopfront-programmet for et snaut år siden, men har allerede spart penger.

– I innkjøpsverdi har vi spart 1,45 millioner kroner siden vi startet satsingen for fullt for åtte måneder siden, sier Gjermund Aasen.

Han jobber i avdeling Ung ved Nav i Tønsberg og er arbeidsleder i Godt nok, der gutta på lageret får arbeidstrening.

Gjermund Aasen i Tønsberg kommune sjekker nettsidene for nye bestillinger. Foto: Berit heggholmen / nrk

Et kinderegg for kommunen

Det er ikke bare penger å spare på gjenbruk.

Da Agder fylkeskommune flyttet Fagskolen sin inn i nye lokaler sparte de 16,6 tonn avfall ved å gjenbruke møbler i stedet for å kjøpe nytt.

Aasen forklarer at programmet også regner ut klimafotavtrykket på møblene.

Det beregnes ut fra vekten på møblene de får og legger inn i databasen.

– Av det vi har registrert er det 6,6 tonn. Det gir et klimafotavtrykk på 76 000 kilo CO₂, forklarer Aasen.

Nettbutikken for brukte kontormøbler beskrives som et kinderegg for kommunen.

– Det er tre gode ting med dette. Vi sparer penger og miljø, samtidig som det gir jobb for noen, sier Aasen.

Lærer skolebarn om gjenbruk

På Husvik skole i Tønsberg får to brukte møbler nytt liv.

Undervisningsinspektør Anita Gabrielli tar imot det de har bestilt.

Anita Gabrielli, undervisningsinspektør på Husvik skole Foto: Aina Indreiten / NRK

– Vi har fått et sjalusiskap til helsesykepleier og en skufferekke til kontordamen vår, forklarer hun.

– Hva synes du om at dere kan bestille brukte møbler og få det til skolen?

– Det er bra for oss i skolen, i tillegg lærer vi ungene om gjenbruk. At også vi voksne benytter oss av det. Det er veldig positivt, sier Gabrielli.