Statsadvokat Petter Sødal mener det ikke er i tvil om at sønnen har medvirket til selvmordet.

– Han gjorde klar en overdose, og han hindra at hun fikk hjelp, sa Sødal i Telemark tingrett tirsdag formiddag.

Statsadvokat Petter Sødal sier at sønnens tilståelse i saken har vært viktig. Foto: Britt Boyesen / NRK

Han ber derfor retten om å dømme 48-åringen til ett års fengsel. Seks måneder av straffen bør være betinga, mener statsadvokaten.

Sødal opplyste også retten om at det ikke hadde blitt en straffesak hvis ikke sønnen hadde fortalt politiet på Notodden om det som hadde skjedd.

48-åringen har innrømmet hva han gjorde, men han erkjenner ikke straffskyld.

Påsto at mora sov

Mora var alvorlig syk. Hun brukte sterke medisiner hun hadde fått av legen.

En desembernatt i 2019 hjalp sønnen henne med å ta store mengder tabletter.

– Jeg spurte om det var dette hun ville. Da svarte hun at «det blir nå», forklarte han i retten.

Han sørga for at helsepersonell som skulle se til henne, ikke fikk komme linn i boligen.

På dørklokka og inngangsdøra festa han lapper med beskjed til dem:

«Mamma hviler stopp»

«Mamma sovna akkurat»

Hun var bevisstløs da han reiste fra leiligheten. Han visste at hun hadde fått en dødelig dose tabletter.

– Et vanskelig liv

Flere av pleierne som hadde kontakt med kvinnen de siste månedene hun levde, vitna i retten tirsdag.

De forklarte at hun ikke hadde snakka med dem om selvmord, men hun sa klart ifra at hun hadde et vanskelig liv.

En nattevakt som kom til leiligheten, fikk ikke komme inn i stua der kvinnen var. Hun ble møtt av sønnen i gangen. Han fortalte at mora sov.

Det er usikkert om hun da var påvirka av tablettene.

Lenge før kvinnen døde, hadde hun gitt beskjed til helsepersonell om at ingen skulle starte hjerte- og lungeredning hvis hun trengte dette.

– Formildende omstendigheter

Sønnens forsvarer, Borgar Veiding, mener retten må frikjenne mannen.

Advokaten viser til den uforbeholdne tilståelsen og hjelpa 48-åringen har gitt politiet. Uten hans detaljerte forklaring hadde de ikke visst hva som skjedde i leiligheten.

Forsvarsadvokat Borgar Veiding mener sønnen ikke ville svikte mora da hun ba om hjelp til å ta store mengder medisiner. Foto: Britt Boyesen / NRK

Veiding mener også at den lange saksbehandlingstida må være formildende.

Forsvarsadvokaten viste til lappene tiltalte hadde skrevet for å hindre helsearbeiderne i å komme inn. Lappene skulle ikke skjule noe, men sørge for at hun fikk dø i fred slik hun ønska, sa Veiding.

Tiltalte fikk uttale seg til slutt i retten i dag. Han viste da til opplesinga fra moras dagbøker. Der hadde hun skrevet hvor stor pris hun satt på ham og hvor viktig besøkene hans var for henne.

Dommen i saken faller fredag 1. oktober.