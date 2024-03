Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En 35 år gammel mann er dømt til to år og tre måneders fengsel for å ha brukt kjente personers identiteter til å svindle til seg dyre telefoner og telefonabonnementer.

Han hevdet under rettssaken at han jobbet for en annen mann som fikset de falske legitimasjonene, men politiet tror ikke på denne historien.

Mannen er flere ganger dømt for tyverier og bedragerier og ble varig utvist fra Norge i 2012.

35-åringen har nå søkt om asyl i Norge.

Han har oppgitt spillavhengighet som motiv for bedrageriene.

Forsvarer Arild Humlen mener mannen burde hatt større tilståelsesrabatt.

35-åringen er dømt for å ha brukt legitimasjonen til blant andre Jon Almaas og Fredrik Solvang til å svindle elbutikker flere steder på Østlandet.

Strid om bakmann

Ved å utgi seg for å være kjendisene har han fått utlevert kostbare iPhone-telefoner og opprettet telefonabonnementer. Også flere ukjente personer har blitt misbrukt i bedrageriene.

Mannen hevdet under rettssaken at han jobbet for en annen mann som fikset de falske legitimasjonene. Denne mannen skal også ha betalt 1.000 kroner til 35-åringen for hver mobiltelefon han leverte.

Forsvarer for 35-åringen, advokat Arild Humlen, mener politiet burde gjort mer for å finne personen som hjalp hans klient med bedrageriene. Foto: Tom Erik Haugland / NRK

Politiet tror ikke på historien om at det finnes en bakmann.

– Jeg er overrasket over at politiet ikke har gjort en innsats for å avdekke denne bakmannen, sier 35-åringens forsvarer Arild Humlen.

Han mener det er åpenbart at 35-åringen ikke har handlet alene.

Ligner ikke på kjendisene

35-åringen ligner ikke på noen av kjendisene han utga seg for å være, men fikk likevel utlevert telefonene han ba om.

Selv om ikke butikkselgerne skjønte svindelen, gikk alarmen ved Telenors sikkerhetssenter.

De så at den samme fremgangsmåten ble brukt i flere Elkjøp- og Powerbutikker over hele Østlandet.

Opptrådte dristig

Da 35-åringen dukket opp i Power-butikken i Tønsberg, regnet Telenor med at neste butikk var Elkjøp i samme by og varslet politiet. En patrulje rakk fram i tide og pågrep mannen utenfor butikken.

Seniorrådgiver Thorbjørn Busch ved Telenors sikkerhetsavdeling hjalp politiet med å spore opp 35-åringen. Foto: Jan Tore Eriksen

Thorbjørn Busch i sikkerhetsavdelingen i Telenor var både lettet og overrasket etter pågripelsen.

– Han har opptrådt med skyhøy risiko når han har møtt opp i butikkene og utgitt seg for å være kjente personer, sa Busch til NRK etter at mannen ble fengslet.

Etter pågripelsen ba politiet i Tønsberg andre politidistrikter om å oversende saker som kunne gjelde 35-åringen.

De av sakene som ikke var henlagt, ble tatt med i straffesaken mot asylsøkeren i Vestfold tingrett.

Abubakar Hussain og Galvan Mehidi i NRK-podkasten «Med all respekt» ble også utsatt for svindel. I saken mot 35-åringen er imidlertid bare bedrageriet mot Mehidi tatt med.

Selv tullet de med saken i en episode de kalte «Vi er på svindlers liste!»

Er varig utvist fra Norge

35-åringen kom til Norge som 16-åring i 2005. I retten fortalte han at han flyktet fra en voldelig oppvekst i Afghanistan.

Han ble bøtelagt for tyverier fem ganger før han fikk sin første dom i Norge i 2009. Da ble han dømt til sju måneders fengsel for en lang rekke lovbrudd.

I 2012 ble han varig utvist fra Norge. Likevel kom han tilbake flere ganger og fikk nye fengselsstraffer.

Nå har afghaneren søkt asyl i Norge. Han venter fortsatt på svar.

35-åringen har oppgitt spillavhengighet som motiv. Han mener han ikke hadde noe annet valg for å skaffe penger da han slapp ut fra soning i 2023.

Retten peker imidlertid på at mannen kunne fått både gratis mat og husly ved å møte opp på asylmottaket han hadde fått plass på.

Får behandling

Under tiden i varetekt har mannen kommet i kontakt med en psykolog.

Sistnevnte mener mannen sannsynligvis lider av patologisk spilleavhengighet, noe han nå får behandling for i fengselet.

– Retten har forståelse for at spillingen kan ha ledet tiltalte inn i kriminalitet, men finner ikke at dette unnskylder eller forklarer den omfattende vinningskriminaliteten han skal domfelles for, heter det i dommen.

Asylsøkeren er frifunnet for å ha lurt DNB til å sende ut to Visa-kort, som senere har blitt brukt for et sekssifret beløp. Retten mener det er sannsynlig at 35-åringen sto bak dette også, men mener bevisene ikke holder for å dømme han for dette.

Dom som forventet

Mannen er uansett dømt for det meste av det han var tiltalt for.

Retten mener han har «utvist et fast forbrytersk forsett og høy hyppighet i sin kriminalitet».

Politifullmektig i Sør-Øst politidistrikt, Josefine Thoreid. fastslår at lengden på fengselsstraffen ble den samme som hun la ned påstand om. Foto: Tom Erik Haugland / NRK

Fengselsstraffen er i tråd med det politifullmektig Josefine Thoreid ba retten om.

– Jeg er ikke veldig overrasket over dommen. Selv om han ble frifunnet for enkelte poster, er jeg fornøyd med domsslutningen, sier Thoreid til NRK.

Hun avventer imidlertid en eventuell anke.

Forsvarer Arild Humlen reagerer på at 35-åringen ikke har fått mer strafferabatt etter at han tilsto det meste av det han ble tiltalt for.

– Straffen er jo noe høy, og tilståelsesrabatten synes jeg er noe lav, men det må jeg drøfte sammen med domfelte, sier Humlen til NRK.