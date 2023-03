Hun ringte kjæresten, men politiet svarte: – Bård er på vei til sykehus

Lise var kjæresten til drepte Bård Lanes.Torsdag forklarte hun seg i Vestfold tingrett om drapskvelden og konflikten som kjæresten hennes hadde med en 31 år gammel mann.



Det var 31-åringen som «bestilte» drapet, mener politiet.

Kjæresteparet skulle bare ta solarium i Tønsberg da Lanes skulle en kjapp tur ut for å gå på toalettet. Han kom aldri tilbake.

Hun dro ut for å ta en røyk og ringe ham. Men i andre enden var politiet med en dramatisk beskjed.

– Hun blir kort informert om at Bård er på vei til sykehuset, fortalte Jan Erik Hajem. Han var en av politibetjentene som jobbet for å redde livet til Lanes.

Les også: VIDEO: Lanes forlater solstudioet og blir skutt etter

Lise sier hun ble redd for at noe alvorlig hadde skjedd. Hun måtte bli med i avhør på politistasjonen.

– I avhøret får jeg vite at noen har skadet han, men ikke noe mer enn det. Det første jeg sier er; jeg vet ikke annet enn at det var 31-åringen som står bak.

Politiet tilbød å kjøre henne hjem. I parkeringshuset fikk hun beskjed om å komme inn igjen.

– De forteller meg at Bård er død, sier hun og begynner å gråte i retten.

– Hvordan har tiden etterpå vært, spør bistandsadvokat Espen Wangberg.

– Jeg føler at jeg står på samme sted som dagen etter drapet. Det har preget meg veldig, svarer hun.

DREPT: Bård Lanes ble drept på åpen gate i 2020.

Redselen til Lanes bygget seg opp

Lise er nervøs og forsiktig i stemmen når hun forteller om forholdet med Lanes. Rett til venstre sitter 31-åringen og de tre andre drapstiltalte. Hun ser bare på statsadvokaten på andre siden av rommet.

De møttes to og et halvt år før Lanes ble drept. Allerede i starten av forholdet var han åpen om problemene med 31-åringen.

Konflikten var lenge på et «ertete» nivå, men hun plukket opp at Lanes følte konflikten mer på kroppen den siste perioden. Lanes var redd for å vise seg ute.

– Det siste halve året følte han mer alvor rundt det. Men han skånet meg veldig. Og ville ikke skremme meg.

Hun trekker frem en historie Lanes fortalte om fire menn som kom til huset hans med våpen, noen måneder før drapet.

– Han begynte å bli mer årvåken. At det var mer alvor. Han var rett og slett redd.

– Ga Bård Lanes uttrykk for at 31-åringen skulle ta han?

– Han har aldri sagt at han skulle ta 31-åringen, men at 31-åringen skulle ta ham.

Men ifølge 31-åringen var det motsatt. Over lengre tid var han redd for Lanes etter drapstrusler og årelange krangler. Konflikten mellom dem har vært et sentralt tema i rettssaken.

Det gikk også rykter om at Lanes var informant for politiet og at mange i det kriminelle miljøet visste det.

Dette var konflikten mellom Lanes og drapstiltalte

Skutt på avstand

For første gang viser statsadvokaten frem et bildet av Lanes fra minuttene etter han er skutt. Han ligger på ryggen med synlig skuddsår i brystet.

Lise var informert om at bildet kom, og holdt seg rolig.

– Førsteprioritet var å redde liv, og så finne en eller flere gjerningsmenn, fortalte innsatsleder for politiet, Henning Staff, i retten.

Lanes døde på sykehus noen timer etter han ble skutt.

Bistandsadvokaten til Lise, Espen Wangberg, sier det har vært belastende for hans klient å være til stede i retten.

– Selvfølgelig en stor påkjenning. Hun har ventet på dette i to år for så vidt, men har gruet seg, men synes det gikk ganske greit.

– Hva slags svar håper hun å få i løpet av disse ukene i retten?

– Hun håper på å få svar på hvem som har tatt livet av hennes samboer og kjæreste.

Mann (27) Påtalemyndigheten mener at mannen fra Sunnmøre, på oppdrag fra en av de andre tiltalte, avfyrte skuddene mot Lanes.

Ifølge tiltalen var drapet planlagt i lengre tid.

Mannen, som tidligere er dømt for likskjending, erkjenner å ha skutt Lanes.

Statsadvokaten har varslet at det kan bli aktuelt å be om forvaringsstraff for 27-åringen. Mann (31) Påtalemyndigheten mener dette er mannen som bestilte drapet.

Ifølge tiltalen var 31-åringen også med på å planlegge.

Tidligere dømt for blant annet oppbevaring av ulovlige våpen.

Nekter straffskyld for drap. Mann (33) Påtalemyndigheten mener mannen var sjåfør på drapskvelden.

Eide bilen som ble funnet utbrent på Sem kort tid etter drapet.

Nekter straffskyld. Mann (23) Brasiliansk statsborger.

Påtalemyndigheten mener mannen var med på å planlegge og forberede drapet.

Nekter straffskyld for medvirkning til drap.

Dårlig våpen

Kripos tror Lanes ble skutt med en halvautomatisk, ombygget startpistol, fra mer enn halvannen meter. Mer kan de ikke konkludere med fordi våpenet ikke er funnet.

Ammunisjonen som ble brukt er uvanlig i Norge. Kalibret kalles 3.80 auto og politioverbetjent i Kripos, Øivind Strand, mener dette passer perfekt i et ombygd «knallvåpen».

Hans erfaring er at presisjonen med disse våpnene veldig dårlig. Og desto lenger kula går i lufta kan banen til kula bli enda mer uforutsigbar.

27-åringen som erkjenner å ha skutt Lanes, hevder han siktet etter beina hans da han løp etter ham.