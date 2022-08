Amund Høglund er med på å rigge til enda en konsert på populære Foynhagen i Tønsberg.

16-åringen dekker bord, bærer ting på plass, fyller på varer og står i oppvasken.

Amund Høglund sier han ikke hadde noe imot å jobbe senere kvelder enn det han gjør i dag. Foto: Håkon Lie / NRK

– Jeg synes det er en fin jobb, og det er lettjente penger egentlig, sier Tønsberg-gutten.

Slik reglene er i dag, får han ikke lov til å jobbe lenger enn til klokka 23.

Som regel slutter arbeidsdagen hans klokka 21.

– Det hadde vært gøy å se hvordan det er her på kveldene. Jeg vil tro det hadde vært lettere for sjefene mine også, om flere kunne jobbe samtidig, sier Høglund.

– Gir ingen mening

Nestleder i Høyre, Henrik Asheim, sier partiet nå foreslår at ungdom i alderen 15 til 18 år i sommerjobb skal få jobbe helt til klokka 24, hvis de ønsker det.

– I dag må de slutte klokka 23, og det gir ingen mening. Særlig med tanke på at bedriftene våre trenger arbeidskraft mer enn aldri før, sier Asheim.

Rett før sommeren kom Nav med tall som viser at Norge mangler over 70.000 folk til jobber i hele landet.

Da blir dagens regelverk uforståelig, mener Asheim og Høyre.

Det finnes nemlig noen unntak i dag som gjør det mulig for en 17-åring å jobbe lenger enn til klokka 23.

De kan jobbe til midnatt hvis de står i oppvasken, driver med rengjøring eller med lett vakthold.

– De unntakene gjør regelverket enda mer uforståelig, for det betyr at en 17-åring kan stå i oppvasken til midnatt, men ikke bære ut mat til gjestene. Det vil si at restauranter som mangler arbeidskraft i høysesong, må sende hjem de som kan gjøre den jobben de trenger å få gjort, sier Asheim.

– Kan forslaget deres føre til et mindre hensynsfullt arbeidsliv for unge arbeidstakere?

– Nei, jeg tror egentlig ikke det. Vi sier jo samtidig at de ikke skal jobbe mer enn 40 timer i uka.

Henrik Asheim (H) mener dagens regler for ansettelser for de under 18 år er både komplisert og unødvendig. Foto: Torkil Stoltz / NRK

Kunne ansatt flere under 18

Daglig leder på konsertstedet Foynhagen i Tønsberg, Kim Alexander Holmøy, liker Høyres forslag.

Kim Alexander Holmøy ønsker en regelendring velkommen. Da kan de ansette flere under 18. Foto: Håkon Lie / NRK

– Det hadde forenklet logistikken vår mye. Det er viktig å gi de unge arbeidserfaring, og vi opplever at de ønsker å jobbe lenger.

Holmøy sier at ungdommene kan gjøre alle andre ting enn å servere alkohol, som billetthåndtering, stå i døra, være brannvakter og rydde.

I dag har de ansatt sju personer under 18 år.

Det kunne vært mange flere.

– Vi har måttet si nei til rundt 15 stykker fordi vi ikke har nok arbeidsoppgaver til dem innenfor den tidsbegrensinga som er i dag.

Nicoline Pedersen, som har ansvaret for ansettelser ved Foynhagen, tror en regelendring ville betydd mye for hele serveringsbransjen.

– Jeg tror det ville vært en lettelse for mange. Det er få som søker og det er kamp om menneskene nå. Å få inn unge mennesker tidlig, hadde hjulpet veldig mange.

– Usedvanlig dårlig idé

Trine Lise Sundnes i Arbeiderpartiets stortingsgruppe har ikke sans for forslaget fra Høyre.

– Dette synes jeg er en usedvanlig dårlig idé. Arbeidstid for barn og unge under 18 år er satt for at arbeidet ikke skal hindre skolegang, sier hun.

Selv om forslaget er mest aktuelt for unge i sommerjobb, mener Sundnes en utvidet arbeidstid for unge vil strekke strikken for langt sett opp mot konvensjonen om forbud mot barnearbeid.

– Forslaget Asheim kommer med er med på å tøye de grensene og undergrave intensjonen om at det er skole og utdanning det først og fremst skal satses på for unge mennesker.

– I Arbeiderpartiet synes vi det er viktigere å satse på å få voksne inn i arbeidslivet og inn på arbeidsplassene, heller enn å fylle opp disse med 15-åringer, sier hun.