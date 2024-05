Her slo lynet ned - steiner fløy 30 meter

Et voldsomt tordenvær rullet innover Øst- og sørlandet søndag kveld.

Det fikk også konsekvenser for hus og hjem.

Det har også kommet meldinger om en rekke mindre skogbranner som følge av uværet søndag.

Brann i Færder

Meldingen om brannen i Færder kom ca. 19.30.

Innringer opplyste at det har vært et kraftig lynnedslag i området, og at det deretter kom røyk fra eiendommen.

Sikringene i det utvendige inntaksskapet har brent. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

– Det kan se ut som om lynnedslag har sendt overspenning via strømnettet inn i boligen. Sikringene i det utvendige inntaksskapet har brent, sier brannmester Arne Steinbo til NRK.

Det skal ikke ha vært personer inne i huset da det begynte å brenne.

– Det framstår som et feriehus, ingen personer er observert på stedet så langt jeg vet. Det brenner i kjelleren. Vi har iverksatt innvendig røykdykking og slukkeinnsats, sier Steinbo.

Etterslukking

Brannmannskapene har kontroll på brannen, men etterslokking pågår fortsatt.

– Lynnedslaget har kastet steiner utover plenen. Det er et par kilossteiner som har fløyet 25-30 meter, forteller brannmesteren.

Det har brent i det faste elektriske anlegget i kjelleren, som stikkontakter, samt i området ved en arbeidsbenk. I første etasje er det røykskader, som følge av brannen i kjelleren.

– Lynnedslaget var i lia et godt stykke unna huset. Så har lynet gått i bakken og fulgt begrensingskabelen til robotklipperen. Derfor er det også svimerker ved husveggen utvendig. Og ladeenheten til klipperen er blåst i småbiter, forteller vakthavende brannsjef.