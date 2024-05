Nå har de fleste av oss hatt flere uker med sommervær.

Men søndag snudde det flere steder i landet.

Lynnedslag skaper problemer flere steder.

Brann i hus

Brannvesenet rykket søndag ut etter melding om brann i en kjeller på Kjøpmanskjær i Færder i Vestfold og Telemark. Årsaken var lynnedslag.

Meldingen om brannen i Færder kom ca. 19.30.

Nødetatene plukker stein etter lynnedslaget søndag. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Innringer opplyste at det har vært et kraftig lynnedslag i området, og at det deretter kom røyk fra eiendommen.

Sikringene i det utvendige inntaksskapet har brent.

– Det kan se ut som om lynnedslag har sendt overspenning via strømnettet inn i boligen. Sikringene i det utvendige inntaksskapet har brent, sier brannmester Arne Steinbo til NRK.

Det skal ikke ha vært personer inne i huset da det begynte å brenne.

– Det framstår som et feriehus, ingen personer er observert på stedet så langt jeg vet. Det brenner i kjelleren. Vi har iverksatt innvendig røykdykking og slukkeinnsats, sier Steinbo.

Brannmannskapene har kontroll på brannen, men etterslokking pågår fortsatt.

– Lynnedslaget har kastet steiner utover plenen. Det er et par kilossteiner som har fløyet 25-30 meter, forteller brannmesteren.

Det har brent i det faste elektriske anlegget i kjelleren, som stikkontakter, samt i området ved en arbeidsbenk. I første etasje er det røykskader, som følge av brannen i kjelleren.

– Lynnedslaget var i lia et godt stykke unna huset. Så har lynet gått i bakken og fulgt begrensingskabelen til robotklipperen. Derfor er det også svimerker ved husveggen utvendig. Og ladeenheten til klipperen er blåst i småbiter, forteller vakthavende brannsjef.

Fagernes: Enebolig i full fyr

Brannvesenet måtte også rykke ut til en brann i en enebolig på Fagernes i Nord-Aurdal søndag.

Trolig ble brannen forårsaket av et lynnedslag. De to personene som var i huset kom uskadet fra det.

Det ryker inn mot et boligfelt på stedet. Politiet ber beboere som blir påvirket at røyken om å lukke vinduene.

Brann ved toglinja

Det oppsto brann ved togsporet i Stange i Innlandet. Det skaper store forsinkelser for togtrafikken.

Innsatsleder i brannvesenet, Jan Petter Breilid sier til Hamar Arbeiderblad at det trolig er lynet som har slått ned og forårsaket brannen.

Brannen er nå slokket, men lydnedslaget førte også til signalfeil på strekningen. Arbeidet med å rette feilen vil trolig ta litt tid fordi tordenværet gjør arbeidet med elektronikken utrygt for de som skal gjøre jobben. Togene dirigeres manuelt forbi stedet, og det fører til forsinkelser.

Foto: met.no

Brannvesenet har rykket ut til en brann i Gampåsen i Lier etter melding om røyk fra skogen.

Også i et skogområde ved Dalsveien i Hønefoss ryker det og brannvesenet har rykket ut.

Bra vesenet har også rykket ut til Komnes for å kontrollere røyk fra et skogområde.

Et lynnedslag har forårsaket brann i terrenget ved Breidskardåsen i Orkland i Trøndelag.

– Det ble meldt fra mange kanter om at det var en god del svart røyk, sier vaktleder ved 110-sentralen, Roger Gjersvold.

Brannen skal være langt unna bebyggelse, og brannvesenet har foreløpig ikke oversikt over omfanget.

– Vi har sendt ressurser både fra Lensvik og Orkanger. Det er ulendt terreng opp til den toppen der det slo ned, sier Gjersvold.

Vakthavende hos Sør-Øst 110-sentralen, Jan Rundtom, forteller at de har mottatt flere meldinger om røyk og flammer i skog etter lynnedslag i Ål og Ringerike i Buskerud. Regnet er med på å dempe brannene og de er under kontroll.

Uværet som har vært varslet i flere omganger de siste dagene, nådde Grimstad med full tyngde søndag ettermiddag. Du trenger javascript for å se video. Uværet som har vært varslet i flere omganger de siste dagene, nådde Grimstad med full tyngde søndag ettermiddag.

Meteorologene advarte

Meteorologene advarte på forhånd om brått væromslag og anbefalte søndag ettermiddag at folk ute i båt om å komme seg på land.

Det er lokale kraftige byger, vindkast og lyn.

Meteorologisk institutt sendte på forhånd ut gult farevarsel.

Meteorologisk institutt ber folk være varsomme med tanke på uværet som kommer fra Bohuslän i Sverige og nordvestover, og følge med på utviklingen på lyn.met.no og på yr.no

Uværet kommer nordvestover fra Bohuslän i Sverige der dette bildet er tatt søndag ettermiddag. Foto: Filip Dahlborg Hole



Store lokale forskjeller

Statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe forteller at det vil være store lokale forskjeller i intensitet. Slik er det alltid med byger og tordenvær.

Faren for lyn økte fra 14-tiden søndag. Natt til mandag skal faren være over.

– Man får ofte ikke så lange forvarsler, men man kan følge med på skyene og se hvordan de utvikler seg.

– Vi venter at det skal bli en del torden utover ettermiddagen, sier Terje Alsvik Walløe. Foto: Kamilla Pedersen

Walløe forteller at det er varmt i lufta nå.

– I overgangen mellom varm luft og litt mindre varm luft, vil det boble opp en del bygeskyer.

Det vil være store lokale forskjeller i intensitet. Meteorologisk institutt anbefaler folk å holde seg oppdatert på værutviklingen. Foto: Meteorologisk institutt

Kan potensielt lage brann

Det er også gult farevarsel for skogbrannfare for Østlandet og Sørlandet.

Meteorologisk institutt gjør oppmerksom på at lynnedslag kan skade objekter, skape brann i bygninger og vegetasjon, og at strømforsyningen kan bli påvirket.

– Lyn kan potensielt starte en skogbrann.

Walløe sier dette kan skje før det ventede regnet har kommet skikkelig i gang.

Men skogbrannfaren vil i dagene fremover gå ned, da det ventes flere runder med regn.

– Både Vestlandet, Sørlandet og Østlandet får perioder med regn.

Det er lokal gress- og lyngbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør. Farevarselet gjelder for store deler av Østlandet og Sørlandet. Foto: Meteorologisk institutt

Dette er anbefalingene:

Meteorologisk institutt anbefaler at du:

Holder deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet

Følger med på værradar eller lyn.met.no

Vurderer behov for forebyggende tiltak

Kobler fra elektriske apparater

Tilpasser farten etter kjøreforholdene

Søk ly:

Unngå åpne sletter og store trær

Ikke svøm eller bade

