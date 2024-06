- "Grønne veier" er en nasjonal aksjon for å øke trafikksikkerheten på norske veier, og vil gjennomføres over hele landet i løpet av sommermånedene.

- Flere etater samarbeider om å gjennomføre kontroller på 79 prioriterte strekninger, inkludert fylkesveier, Europaveier og riksveier.

- I 2023 døde 110 personer i trafikken på norske veier, og målet er å redusere dette tallet til maksimalt 350 drepte og hardt skadde i 2030.

- Sommermånedene er perioden med flest trafikkulykker, og høyere varme og bare veier påvirker folks kjørevaner, med mange som kjører raskere og er mindre oppmerksomme.

- Politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk samarbeider om kontrollene og gir råd til bilistene, som å holde fartsgrensen, kjøre etter forholdene og unngå distraksjoner som å spise eller fikle med mobiltelefonen mens man kjører.

- Mange ser det som sosialt akseptert å kjøre litt over fartsgrensen, noe som Trygg Trafikk oppfordrer folk til å slutte med.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.