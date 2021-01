– Jeg har vanskeligheter med å beskrive hvor glad jeg ble, sier Morten Høiback.

Han var arbeidsledig i fjor, men har nå fått jobb i en ny fabrikk som bygges opp i Porsgrunn.

– Å få en ny sjanse til å starte opp i et sånt prosjekt, er veldig stort, sier han.

Hydrogenselskapet Nel utvikler framtidsrettet teknologi og trenger 40 nye ansatte til både Notodden og den nye fabrikken i Porsgrunn som åpner etter sommeren.

ANSETTER: Nel Hydrogen Electrolyser skal ansette opptil 40 nye personer til sin fabrikk på Notodden og en ny som åpnes i Porsgrunn etter sommeren, sier HR-direktør Kirsti Saltnes. Foto: Privat

Etter usikkerhet i markedet i fjor, opplever de nå vekst.

– Vi har vært i koronasituasjon som de fleste andre bedrifter, men nå ser vi at markedet vokser igjen og vi starter for fullt med å rekruttere for 2021, sier HR-direktør Kirsti Saltnes.

Splittet marked

122.000 personer er helt ledige i Norge i starten av 2021. Det utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,4 prosent på samme tid i fjor. Men det finnes lyspunkter. I noen bransjer oppbemanner bedrifter under pandemien.

– Først og fremst er det et splittet marked nå. I noen bransjer går noen bedrifter konkurs, mens andre trenger folk, sier Nav-direktør i Vestfold og Telemark, Terje Tønnessen.

I landet er det 21 418 ledige stillinger, viser de siste tallene fra desember.

Behovet er størst i helsesektoren der det trengs mange sykepleiere og jordmødre. Men også barnehager, varehandel, IKT, ingeniører og mekanikere er andre bransjer som ansetter.

Vil øke

Nav tror arbeidsledigheten vil øke utover våren for deretter å synke gjennom sommeren.

I løpet av høsten vil ledigheten komme ned på et normalt nivå, men vil fortsatt være høyere enn før koronapandemien. Prognosene fra Nav tilsier en ledighet på mellom 3 og 4,2 prosent i 2021.

– Jeg tror vi aldri vi vil få oppleve det så dramatisk som i mars 2020. Men det vil svinge og vi er ikke ferdig med pandemien før vi får vaksinert befolkningen. Da vil vi også se ettervirkningene, sier Tønnessen.

Frykter flere konkurser

I 2020 har det vært færre konkurser enn i 2019. Nav mener det er grunn til å tro at dette vil øke i 2021 når det ikke lenger gis koronastøtte.

Dette gjelder spesielt for overnatting og serveringsvirksomheter.

– Vi er redd for at det kommer en del konkurser. Det er litt avhengig av tiltakene som regjeringen setter i gang, sier Nav-direktøren.

Folk blir mer bevisste

Bedrifter som klarer å ta innover seg at folk blir mer bevisste i valgene sine, vil gjøre det bra, mener Nav. Dette gjelder miljø, lokal handel, og brukervennlige tjenester som å levere varer og mat hjem på døra.

De som ikke henger med på utviklingen, vil slite.

Morten Høiback sin erfaring fra industrien ble gull verdt da han søkte jobb. Nå ber han andre permitterte ikke gi opp.

– Det er håp, selv om det kan se mørkt ut. Jeg så selv på mørket, men det handler om ikke å gi opp, sier han.