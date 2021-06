Hver onsdag har Erika Sofie Sørensen (9) og Aksel Stormo Bredesmo (8) hatt svømmeundervisning på skolen.

De viser stolt fram svømmeferdighetene sine på Ringshaugstranda i Tønsberg.

10 meter svømmer de. Lett andpustne etterpå.

Men når de får spørsmål om de kan svømme 200 meter, kommer tvilen.

– Jeg tror ikke jeg hadde klart det, sier Erika.

Aksel tror det hadde gått bra.

SVØMMING: Aksel Stormo Bredesmo og Erika Sofie Sørensen er klare for å hoppe uti vannet på Ringshaugstranda. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / JOHN-ANDRE SAMUELSEN

– En jobb å gjøre

En ny undersøkelse Ipsos har gjort på oppdrag fra Norges Svømmeforbund og Redningsselskapet viser at kun 41 prosent av de spurte 10-åringene kan svømme 200 meter. 28 prosent svarer «vet ikke» på spørsmålet.

39 prosent oppgir at de klarer kompetansemålet for fjerde trinn.

Dette er det dårligste resultatet siden første undersøkelse gjort i 2003.

– Det er alvorlig at tallene har gått ned med tanke på at man har fått nye kompetansemål i 2015, sier utviklingskonsulent i Svømmeforbundet, Jan Kjensli.

Kompetansemålet etter 4. trinn sier at elevene skal være svømmedyktige ved å:

falle uti på dypt vann svømme 100 meter på magen underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene stoppe og hvile i 3 minutter så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land

Kjensli tror at årsaken til de lave tallene kan være for lite svømmeundervisning på skolen og at kvaliteten på undervisningen er for dårlig.

MER UNDERVISNING: Utviklingskonsulent i Svømmeforbundet, Jan Kjensli mener at elevene må ha flere svømmetimer for å nå kompetansemålet. Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

– Man har en jobb å gjøre. Man må øke kvaliteten og øke antall timer, sier han.

Kjensli tror også at koronapandemien kan ha innvirkning på resultatene i årets undersøkelse.

– Man kan kanskje skylde på koronaen. Den gjorde at elevene hadde noen måneder mindre svømmeopplæring i fjerde trinn. Men samtidig er det et signal om at svømmeopplæring burde starte mye, mye tidligere for å komme i mål, sier han.

For lite undervisning

I Færder, en kommune med vann på alle kanter, er tallene litt bedre. Der er 6 av 10 barn på fjerde trinn svømmedyktige.

Det er likevel ikke bra nok, mener ordfører Jon Sannes Andersen.

– Vi har noe å strekke oss mot. Vi når ikke kompetansemålene, sier han.

Ordføreren tror noe av årsaken til dette er at barna i hans kommune har for lite svømmeundervisning.

FOR DÅRLIG: Ordfører i Færder kommune, Jon Sannes Andersen synes det er for dårlig at så få tiåringer når opp til kompetansemålet. Foto: Henrik Bøe / NRK

En undersøkelse NRK har gjort viser at 2 av 3 skoler i Norge mener tilgang på basseng begrenser svømmetilbudet de kan gi til elevene.

Men det alene er ingen unnskyldning, mener ordføreren i Færder.

Kommunen skal nå starte med svømmeundervisning ute.

Sannes Andersen mener det er viktig å starte med vanntilvenning tidlig for at barn skal bli svømmedyktige.

– Dette er nok det eneste kompetansemålet du kan dø av hvis du ikke når det, avslutter han.