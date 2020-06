Har aldri delt ut mer mat: – Det koker her

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mange begynner sakte, men sikkert å komme tilbake til hverdagen etter at Norge stengte 12. mars. Slik er det langt ifra for alle.

Flere ideelle organisasjoner deler ut mat til folk som av ulike grunner har behov for det.

Etter korona har de sju matsentralene i Norge delt ut over 84 tonn mat per uke. På en vanlig uke før korona deler de ut i snitt 63 tonn.

– Vi har aldri delt ut så mye mat før. Dette er en dramatisk økning, sier Paula Capodistrias, prosjektleder i Matsentralen Norge.

Samtlige organisasjoner NRK har vært i kontakt med melder om et økende matbehov etter virusutbruddet.

BETYR MYE: Tone Skui henter mat hos Kirkens Bymisjon to ganger i uka. Det må hun for å få endene til å møtes, forklarer hun. Foto: Roald Marker / NRK

– Trenger det

Tone Skui sitter utenfor Kirkens Bymisjons lokaler i Brevik og venter på sin tur. Hun er her to ganger i uka for å hente mat.

– Det betyr veldig mye når jeg har dårlig økonomi. Jeg trenger det virkelig. Skal jeg få endene til å møtes, må jeg ned hit.

Hva hun får med seg i posene varierer.

– Det er god mat. Det er ikke måte på, sier hun overveldet.

– Glad for å gi

Kirkens Bymisjon i Porsgrunn henter mat hos Matsentralen i Larvik to ganger i uka.

– Nå koker det her, sier leder Tina Brorsen-Schou.

Det er alltid spennende å åpne eskene de får. De er fornøyd med dagens fangst.

Matsentralen Norge legger til rette for å omfordele overskuddsmat fra matbransjen. Maten går til ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte.

– Jeg blir lei meg over å se hvor mye overskudd vi har. Men jeg blir glad for at vi kan gi det bort i stedet for å kaste.

PAKKER MAT: Frivillig i bymisjonen, Trine Lunde Hansen, fordeler og pakker matvarer. Foto: Roald Marker / NRK

Maten pakkes i poser fra Kiwi. Slik blir det ikke så synlig for andre hvor den kommer fra.

– Etter korona ser vi flere som venter utenfor døra når vi åpner, forteller frivillig Marit Sandtangen.

– Jeg tror ikke alle er klar over, eller vil se, hvor store ulikhetene er i samfunnet vårt.

Folk strømmer inn i lokalet. Så går de fort ut igjen med fulle handleposer i hendene.

Helt vanlige familier

Gulset Nærmiljøsenter i Skien hjelper rundt 300 personer i bydelen med mat hver uke.

– Behovet ble veldig synlig under koronatiden, sier daglig leder Gisle Lunde.

Mange har mistet jobben. Småjobbene som ga det lille ekstra er borte.

– Når det alltid mangler litt, og hjelpetiltakene fra Nav ikke slår inn, har belastningen blitt stor for mange, sier Lunde.

Mange nye fjes

Over halvparten av organisasjonene Matsentralen jobber med, rapporterer nå om mange nye mottakere etter 12. mars.

De fleste er arbeidsledige og barnefamilier.

Frelsesarmeen har lignende erfaring.

– Barnefamilier, gjeldsofre og enslige forsørgere går igjen som gruppene som har økt mest, opplyser Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen.