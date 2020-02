Sitter i hjemmekarantene – blir ikke testet

Per torsdag ettermiddag sitter nordmenn i minst ti norske fylker i korona-karantene. Bare i Oslo er over 50 personer i karantene, med mulig koronasmitte.

Forrige uke ble hele universitetet NABA i Milano stengt på ubestemt tid på grunn av flere utbrudd av koronaviruset.

Alle internasjonale studenter fikk beskjed om å dra hjem.

Daniel Aamodt var en av dem, og natt til tirsdag kom han hjem til Oslo. I forkant av det tok moren, Christin Aamodt, kontakt med legevakten og fastlegen for å få ham testet.

– Han får ikke lov til å komme på verken legekontor eller legevakt, for det kan hende at han er smittet, forteller Christin Aamodt.

Ønsker å være på den sikre siden

BRUKER PLASTHANSKER: Daniel Aamodt går rundt med plasthansker i huset. Foto: Christin Aamodt

Sønnen sitter derfor i hjemmekarantene fordi han ikke vil smitte noen andre. Christin vil ikke dra på jobb, fordi arbeidsgiveren som også er hennes far, har lungefibrose. Hun er redd for å være mulig smittebærer.

– Dette er litt absurd. En ting er at han kanskje er frisk, en annen ting er at noen kan bli veldig syke om han går på kino, trikken og butikken.

Etter anbefaling fra legevakten skal han nå være hjemme en uke, for å se om han får symptomer på forkjølelse eller lignende.

Aamodt holder avstand til sønnen, og er veldig opptatt av å rengjøre alt.

– Jeg kan gå på butikken, men holder en meters avstand i tilfelle.

MATBUTIKKEN: Christin Aamodt holder en meters avstand til folk på butikken. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

I karantene i Horten

Marianne Zalo er en av tre lærere ved Horten videregående skole som har blitt satt i karantene, etter å ha vært på en studietur i Italia. Kurset for lærere fra hele Europa ble avsluttet en uke før tiden, fordi ledelsen ved skolen ønsket at de ansatte kom hjem.

– Det var et spennende kurs, men vi fikk bare en dag, før vi måtte reise hjem.

Marianne Zalo, lærer ved Horten videregående skole, satt i hjemmekarantene etter å ha vært i Nord-Italia. Foto: Privat / Facebook

Zalo savner klarere retningslinjer for hva en hjemmekarantene innebærer.

– Det er veldig underlig. Vi har ikke fått noen veldig klare regler for hvordan vi skal oppføre oss. Jeg oppfatter at jeg ikke burde omgås andre, og da er jeg jo inne, da, i huset. Jeg har en stesønn som bor hjemme, som jobber med barn og unge. Han måtte jeg sende av gårde, så han kan overnatte der, sier Zalo.

Nærkontakter skal være i karantene i 14 dager

Overlege og smittevernvakt på Folkehelseinstituttet, Trude Margrete Arnesen, sier at de som har vært i områder med mulig smitte skal både selv i karantene, i tillegg til at personer som er nære – som familier og venner – også må isoleres.

– Hvis du får påvist smitte skal du selv være i karantene i 14 dager mens du er syk – da skal nærkontaktene dine også være i karantene i 14 dager, sier Arnesen.

Overlegens anbefaling om hjemmekarantene: Ekspandér faktaboks Kommunelegen skal sikre at nærkontakter daglig følger med på tegn til luftveissykdom og symptomer som feber, hoste og andre luftveissymptomer i 14 dager etter siste kontakt med personen som har fått påvist koronaviruset.

Dersom de blir syke skal de ta kontakt med lege/legevakt per telefon.

Friske nærkontakter bør redusere unødvendig reise og sosial kontakt, inkludert unngå å gå på jobb, skole og butikker.

Andre kontakter med mulig eksponering bør informeres om at de skal følge med på tegn til luftveissykdom og symptomer som feber, hoste og andre luftveissymptomer i 14 dager etter siste kontakt med personen som har fått påvist det nye koronaviruset.

Disse kontaktene følges ikke opp av helsetjenesten spesielt.

Kontakter som utvikler symptomer, må kontakte lege/legevakt på telefon.

Folkehelseinstituttet regner med at et slikt tiltak fortsatt kan benyttes så lenge antallet tilfeller i Norge er lite. De åpner inntil videre for frivillig hjemmekarantene med lokale tilpasninger i regi av kommuneoverlegen.

– Når antallet pasienter blir stort, blir hjemmekarantene av nærkontakter vanskelig å gjennomføre og trolig lite nyttig, skriver FHI i et notat.

– Gjør vårt beste for å holde viruset hjemme

For å sikre at ikke Daniel Aamodt Brox ikke sprer eventuell smitte videre, har legevakten anbefalt en uke i karantene for å se om han får symptomer på forkjølelse eller lignende.

– Det er litt fortvilende at de ikke sier «okei» og tar en liten test av ham, sier Christin Aamodt.

DESINFISERINGSMIDLER: De har alt av desinfiseringsmidler. Foto: Christin Aamodt

De har gjort flere tiltak med å kjøpe desinfiseringsmidler, bruke plasthansker og papptallerkener.

– Vi gjør vårt beste for å holde viruset her hjemme nå. Ikke fordi vi tror han nødvendigvis har det, men det kan hende at en medstudent av ham har latt være og vaske hendene etter toalettbesøk og at sønnen min har tatt på håndtakene på vei ut fra toalettet etter.

Følger Folkehelseinstituttet sin definisjon

Fungerende smittevernoverlege i Oslo kommune, Anita Jeyananthan, sier de forholder seg til Folkehelseinstituttet sin definisjon av mistenkte tilfeller.

– Det innebærer at personer med akutte luftveisinfeksjoner som hoste, kortpustethet, eller feber, som i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut har ett av følgende kriterier:

– De har vært i et av de områdene med vedvarende smittespredning, vært i kontakt med et bekreftet tilfelle med koronavirusinfeksjon, eller pleiet og behandlet en pasient med koronavirusinfeksjon.

– Vil dere kun teste hvis de viser symptomer?

– Vi følger de kravene som er til Folkehelseinstituttet, forteller Jeyananthan, og viser med det til kriteriene listet opp over.