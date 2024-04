Halvor vil selje ekte tungtvatn som suvenirar

- Halvor Haugan har laget suvenirar med ekte tungtvann frå Rjukan, produsert på 80-talet.

- Suvenirane er forma som bomber frå andre verdskrig og inneheld ein ampull med tungtvann.

- Ideen kom til Haugan allereie på slutten av 80-talet, men blei lagt på is etter motstand frå Hydro.

- Nå har Haugan, som er pensjonist, tatt opp prosjektet igjen og håper det kan bli ein populær vare.

- Hydro er først og fremst opptatt av at deira logo ikkje blir brukt, men Haugan forsikrar at han berre bruker garantien frå Hydro.

- Haugan har rundt 250 ferdige eksemplar og ser for seg ein pris på rundt 900 kroner per eining.