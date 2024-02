Promillekjøreren er ifølge politiet en utenlandsk statsborger med bostedsadresse i Lier kommune. Nå kan han vente en kraftig reaksjon fra lovens håndhevere.

Før det smalt på E18 søndag ettermiddag, gjorde mannen noen svært uvanlige manøvre.

Ifølge politiet skal bilen som forårsaket ulykken ha vinglet svært mye i forkant av sammentreffet.

Snudde 180 grader

Føreren kjørte først av E18 i avkjøringsfeltet til Sande, men fortsatte videre ned på E18 igjen i sørgående retning.

Bilen stanset deretter i nødlommen rett før Hanekleivtunnelen før den snudde 180 grader på E18 og traff en annen bil.

Rett før Hanekleivtunnelen var det bråstopp. Da kjørte mannen inn i en bil med en kvinne i 30-årene fra Øvre Eiker bak rattet.

Ingen av de involverte ble alvorlig skadet i kollisjonen, men kvinnen ble sendt til legevakt for nærmere undersøkelse.

Ingen alvorlig skadet

Mannen som forårsaket ulykken, har nå status som siktet og måtte bli med politiet til sykehuset for sjekk og bevissikring.

Sør-Øst politidistrikt opplyste på et tidlig tidspunkt at trafikken fløt forbi ulykkesstedet i ett kjørefelt og at fartsgrensen ble satt ned til 70 km/t.

Like etter klokken 18 meldte politiet at E18 er åpen for normal ferdsel igjen.