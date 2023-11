• Edvard Munchs hage i Åsgårdstrand graves opp for å avdekke mer om kunstnerens historie og hverdagsliv.

• Ekspertene funnet mange interessante gjenstander, blant annet malingstuber, en 22 kaliber kule, keramikk, knapper, spenner, korker og malingsrester.

• Alt som finnes, inkludert avfall, kan bidra til å fortelle en historie og gi ny kunnskap om Munch som ikke kan leses i historiebøkene.

• Munch ønsket en nyttehage, og det er funnet bevis for at det var stikkelsbær, rips, solbær og grønnsakbed i hagen hans.

• Gravearbeidene er en del av et forprosjekt for å se på hvilke muligheter som finnes for hagen, og det er håp om at funnene kan bidra til en ny opplevelse av Munchs hus som museum.

• Om det blir en tilbakeføring eller en gjenskaping av hagen avhenger av hvor solid dokumentasjonen er.

