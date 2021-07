Fant geværkuler i dørkarmen til Ibsens barndomshjem

På Venstøp, noen få kilometer utenfor Skien sentrum, ligger den lille gården idyllisk til i landlige omgivelser.

Hit, til Venstøp i Skien, flyttet Henrik Ibsen sammen med familien da han var syv år gammel. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Hit flyttet den senere så berømte kunstnerens familie da Henrik Ibsen var sju år gammel, nærmere bestemt i 1835.

Her bodde dikteren frem til han som femtenåring reiste til Grimstad for å gå i lære som apoteker.

Møysommelig arbeid

Telemark Museum har i dag ansvaret for de historietunge bygningene, som også er åpne for publikum.

I høst startet man på den møysommelige jobben med å restaurere det hvitmalte hovedhuset, noe som krever både respekt for historien og pinlig nøyaktighet når det kommer til detaljer.

Stuen i Ibsens barndomshjem på Venstøp i Skien. Snart skal også den restaureres. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Nyere forskning har nemlig vist at mye er gjort om på siden Ibsen bodde i huset.

Derfor skal rom, vegger, dører og vinduer tilbakeføres slik at formidlingen til publikum blir tilnærmet historisk korrekt.

Fulgte med fra skogen

En av dem som har fått oppdraget rent fysisk, er Karina Børven.

Forrige ukes oppdagelse er blant de mest kuriøse hendelsene så langt i prosessen.

Først spekulerte de på om kulene kunne stamme fra skudd mot døra på gården, men sannsynligvis er årsaken langt mindre dramatisk.

– Antagelig er dette kuler som har truffet furutreet da det sto i skogen, og som senere har blitt til materialer som er benyttet i huset, forklarer hun.

Karina Børven løsner spiker for spiker fra de historietunge veggene. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Våpenhistoriker Øyvind Flatnes er enig med Børven i teorien om at kulene kan være skutt inn i treet.

– Det ser ut til å stamme fra en munnladningshagle. Det er ganske store hagl, som ble benyttet til å felle rovdyr, sier han til NRK.

Øyvind Flatnes er ekspert på gamle våpen. Foto: Privat

Dette var et vanlig våpen i den aktuelle perioden, og ble ifølge eksperten brukt flittig til jakt.

Han ser ikke bort fra at flere kan finne små kuler i veggene, om de går løs på treverket i hus som har like lang fartstid som gården på Venstøp.

Mellom bordene på Ibsens gård har man også funnet små biter av vindusglass, et virkemiddel som sannsynligvis ble benyttet for å holde musene ute.

Små detaljer som bidrar til å gjøre jobben enda mer spennende, synes Børven.

– Det er jo mye som kanskje blir litt nerdete detaljer for oss som jobber her, men også andre ting som kan være spennende for alle.

Henrik Ibsen flyttet fra Skien som 15-åring. Mannen som senere regnes for å være den mest spilte dramatikeren i verden etter William Shakespeare. Foto: Franz Hanfstaengl Kunstverlag, Nasjonalbiblioteket/Oslo Museum, ukjent fotograf

Og selv om det vakre hovedhuset ser ut som en byggeplass på innsiden, er publikum hjertelig velkommen inn for å ta en titt. Vel å merke om de har følge av de ansatte på museet.

– Nå får man sjansen til å se hvordan familien Ibsen virkelig hadde det, mener hun.

– Stort ansvar

Restaureringen skal etter planen være ferdig til mars 2028.

Da er det nøyaktig 200 år siden dikteren kom til verden, og tid for behørig feiring av en av Norges største kjendiser gjennom tidene.

Et faktum håndverkeren innrømmer at hun føler på når hun fjerner lag på lag fra veggene som bærer på så mye historie.

Selv dørkarmene i Ibsens barndomshjem bærer på historie. Karina Børven tar godt vare på alt hun komme rover. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

– Det er et stort ansvar å restaurere huset til en av Norges viktigste personer.