Full nedstenging i Vestfold-kommuner: – Nå er det bare å pakke sakene sine

Tiltakene innebærer blant annet full nedstenging av Tønsberg og Færder.

Det anbefales at tiltakene innføres natt til fredag, til og med tirsdag 16.mars, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Bakgrunnen er en betydelig økning i smitte av det muterte engelske viruset.

– De seks kommunene har en raskt økende smittetrend, og det er ukjent smittevei til flere av de smittede, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen innfører regionale tiltak etter ønske fra kommunene selv.

Se alle tiltakene fra regjeringen her.

Strengeste nivå

I Tønsberg og Færder innføres tiltaksnivå A, som er et særlig høyt tiltaksnivå.

Det betyr blant anneet at alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, med unntak av begravelser og bisettelser.

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn.

Ansatte skal jobbe hjemmefra så langt det er mulig.

Kjøpesenter og nesten alt av butikker skal være stengt.

Serveringssteder skal være stengt, og det innføres skjenkestopp.

Treningssenter, svømmehaller, museer, kino, teater, konsertsteder og offentlige steder der det foregår kultur-, underholdning- og fritidsaktiviteter som samler mennesker må holde stengt.

Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem.

Nest strengeste nivå

Tiltaksnivå B innføres i Sandefjord, Larvik, Horten og Holmestrand. Det er det nest strengeste nivået av tiltak.

Det betyr at alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, med flere unntak.

Kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år. Det er ikke tillatt å organisere innendørs idrettsaktivitet for personer som er 20 år eller eldre.

Påbud om hjemmekontor for alle som kan.

Butikker kan holde åpent.

Nasjonale regler gjelder for restauranter, barer og kafeer.

Treningssenter, svømmehaller, museer, kino, teater, konsertsteder og offentlige steder der det foregår kultur, underholdning og fritidsaktiviteter som samler mennesker må holde stengt.

Kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år.

Man bør ikke ha flere enn fem gjester i eget hjem. Det oppfordres til å møtes utendørs.

– Det er veldig tøft

Nyheten om nedstengingen er tøff for mange. På brygga i Tønsberg åpnet restauranten La Pergola igjen tirsdag denne uken.

Tre dager senere må de stenge på nytt.

– Nå er det bare å pakke sakene sine og rydde ut igjen, sier daglig leder Anne Lindstrøm.

Stengingen innebærer store tap.

– Vi skal redde det vi kan, men det er veldig tøft. Ansatte som har gledet seg til å komme tilbake, går tilbake i permisjon. De er kjempelei seg nå.

TESTSTASJON: Teststasjonen på Stensarmen i Tønsberg. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Rødt nivå

Samtlige videregående skoler i Vestfold går over på rødt nivå fredag. Det bekrefter utdanningsdirektøren i Vestfold og Telemark.

Rødt nivå innebærer ikke en stenging av skolene, men er en kombinasjon av skoleundervisning og digital fjernundervisning.

Tønsberg og Færder innfører også rødt nivå på alle barnehager og skoler fra og med fredag, opplyser kommuneoverlegen i Tønsberg til Tønsbergs blad.

– Nå er det alvor

Serveringsbransjen er allerede hardt rammet. En nedstenging får dramatiske konsekvenser.

– Dette er det siste vi ønsker oss nå. I en tid der det yrer mot vår, hadde man håpet at man kunne ta imot gjester, sier daglig leder i Tønsberglivet, Cecilie Sørumshagen.

Tønsberglivet representerer næringslivet i kommunen. I dag har de fått flere telefoner fra bekymrede butikkeiere som lurer på om de må permittere.

– Det er alvor i det som skjer nå. Det er jo ikke akkurat en bombe, for vi har jo sett hva som skjer i Oslo.

Nå jobbes det med tiltak for å se hvilke muligheter som finnes i en nedstenging.

– Om ikke du kan komme til byen, kan kanskje byen komme til deg.

Blant annet jobbes det med å finne løsninger på gratis hjemlevering av varer. Næringslivet vil også lage et digitalt utstillingsvindu for butikkene.