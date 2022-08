Frykter at søknadskaos skaper tørke for byggenæringen

Nylig kunne NRK fortelle at både innbyggere og hyttefolk bokstavelig talt må vente år og dag for å få byggesøknadene sine behandlet.

De to siste årene har femten ansatte sagt opp jobbene sine i kommunens byggesaksavdeling.

Det har allerede fått konsekvenser for byggenæringen, som frykter for hva de har i vente.

– Sliter

– Vi sliter så mye med kommunen, saksbehandlingstid og hele den smørja der. Fylkesmannen skal mene noe om alt. Du må regne veldig god tid for å få til noe her, sier Klas Lønne oppgitt.

Han driver firmaet PL-Bygg, og venter blant annet på svar om han får lov til å rive en eldre enebolig til fordel for fire nye.

Kollega Audun Pettersen kjenner seg godt igjen i beskrivelsen.

Audun Pettersen, medeier i byggefirmaet PL-Bygg i Kragerø. Foto: Kurt Inge Dale / NRK

– Alt blir dyrere. Det er veldig uforutsigbart. Sånn som vi har det i dag, så er det helt umulig å forholde seg til, mener han.

Janna Pihl, daglig leder i Kragerø Næringsforening, får mange henvendelser om de samme utfordringene.

Janna Pihl, daglig leder i Kragerø Næringsforening. Foto: Kurt Inge Dale / NRK

– Det er flere av våre medlemsbedrifter som er bekymret for saksbehandlingstiden, og at de på sikt kan risikere prosjekttørke fordi saker ikke blir behandlet, sier hun.

– Fra ille til mye verre

Lederen i hovedutvalget for plan, bygg og miljø i Kragerø, Henriette Fluer Vikre, er kritisk til at byggesøknadene blir liggende.

– Politisk har vi gjort det vi kan gjøre, mener hun.

Henriette Fluer Vikre (Frp). Foto: Per Stian Johnsen / Per Stian Johnsen

– Vi har varslet kommunedirektøren gjentatte ganger. Vi har både øket bevilgningene og rammen til enheten, men det har ikke blitt effektuert og ikke hatt noen type virkning. Det har gått fra ille til mye verre, sier Vikre til NRK.

Kommunedirektør Dag Willien Eriksen bekrefter at de har store utfordringer.

– Vi har jobbet over tid for å prøve å ha en fullt bemannet byggesaksavdeling, men endte i motsatt ende, nesten uten byggesaksbehandlere. Det har medført at det har samlet seg opp mange saker som vi dessverre ikke har klart å følge opp og svare ut i tide

Kommunen gjør nå alt den kan for å rydde opp i kaoset, og forsøker å prioritere hardt.

Det forteller ordfører Grunde Wegar Knudsen (Sp).

Grunde Wegar Knudsen (Sp). Foto: Roald Marker / NRK

Først bolig, deretter næringsvirksomhet og til slutt fritidsboliger.

Han tror likevel at det kommer en tørke for bransjen, men ikke utelukkende på grunn av treg saksbehandling.

– Man kan nok si at man i det minste hadde hatt noen prosjekter om man hadde kommet i gang tidligere, men jeg tror også den prisstigningen som er på vei er med på å påvirke dette.

Dropper flere prosjekter i Kragerø

For Klas Lønne har det allerede gått for langt.

Klas Lønne, utbygger i Kragerø. Foto: Kurt Inge Dale / NRK

– Vi orker nesten ikke å ha prosjekter i Kragerø. Vi får mye større handlingsrom lenger sør enn det vi har her. Situasjonen er veldig vanskelig, og en stor utfordring for mange, sier utbyggeren.