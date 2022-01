Det er ikke snakk om noen tusenlapper ekstra i måneden. Det kan bli flere hundre tusen kroner mer enn friskolene har regnet med.

Rektor Bernard Daub på Oslo by steinerskole skjønte allerede i høst at budsjettet kunne bli stramt. Kutt i tilskuddet til friskolene ga tre millioner kroner mindre å drive skolen for.

UTGIFTER: Rektor Bernard Daub på Oslo by steinerskole må planlegge et skoleår med mindre tilskudd og større utgifter. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

– Det er blodig urettferdig. Det oppleves som et ran.

Han forstår ikke hvordan staten kan kutte i tilskuddene midt under en pandemi.

Tilskuddet i 2022 er basert på gjennomsnittlige utgifter i 2020. Det året var skolene stengt i lange perioder.

Daub tror de kan tåle strømregningen hvis den private videregående skolen får slippe kutt i statsstøtten.

Tre ganger så høy regning

Små og store friskoler over hele landet får en strømregning de ikke hadde muligheten til å planlegge for.

Regningen for desember er tre ganger høyere enn den forrige desemberregningen til Bergsbygda Montessoriskole. De brukte likevel like mye strøm i disse to månedene.

KUTT: Rektor Anne Grethe Kringlåk på Bergsbygda Montessoriskole må finne steder å kutte i budsjettet. Foto: Stig Bolme / NRK

Rektor Anne Grethe Kringlåk vet ennå ikke hvor hun skal kutte. Hun må se om det er mulig å bruke mindre penger på skolemateriell blant annet.

– I verste fall må vi nedbemanne, sier rektoren på grendeskolen i Porsgrunn.

Hun håper på en strømstøtte siden skolen er en liten bedrift. Et alternativ er å innføre skolepenger.

– Styret ønsker at skolen skal være åpen for alle. Skolepenger og nedbemanning er ytterste konsekvens.

Økte med rundt 500 prosent

Generalsekretær Jan Erik Sundby i Kristne Friskolers Forbund (KFF) har fått mange henvendelser fra medlemmer som er fortvilet.

STØTTE: Generalsekretær Jan Erik Sundby i KFF mener friskolene må få økonomisk hjelp fra staten. Foto: Petter Larsson / NRK

Han forteller at det verste eksemplet nok er St. Sunniva skole i Oslo. Der økte strømregningen for desember med rundt 500 prosent til 610.000 kroner.

Sundby peker på at stram økonomi som følge av kutt i tilskudd og høyere strømutgifter, kan gå ut over elevene.

– Jeg frykter at enkelte friskoler kan havne i en situasjon der de ikke er betalingsdyktige. Det kalles vel konkurs?

Kunnskapsminister Tonje Brenna ville ikke svare på spørsmål fra NRK i denne saken.