Frank Løke har besteget Mount Everest

Klokka 22 norsk tid mandag besteg håndballspilleren og sherpaene hans Tsering og Tashi verdens høyeste fjell.

– 8K bekrefter at laget hadde et vellykket toppstøt og er nå på vei ned fjellet, skriver hans manager Torkjel Haabeth til NRK.

Løke har tidligere besteget K2. Foto: privat

Lang reise

8. april begynte reisen for Løke.

Planen var egentlig å bestige toppen 17. mai, men 44-åringen har hatt utfordringer på veien.

Han har de siste dagene vært utmattet og usikker om det var mulig å nå toppen uten ekstra oksygen, ifølge han selv.

Hele to ganger har han måtte utsette ekspedisjonen som følge av utmattelse og dårlig vær.

To mongolske klatrere som var en del av Løkes team har også blitt meldt savnet.

– De hadde god erfaring og virket sterke, så det er utrolig trist for gruppa. Min trygghet er at jeg går med to sherpaer, mens de gikk uten sherpaer, fortalte han til VG tidligere denne uken.

Frank Løke sammen med kjæresten Helén på vei til Nepal i starten av april. Foto: Frank Løke

Første nordmann

Løke hadde som mål om å være den første nordmannen til å nå toppen uten kunstig oksygen tilførsel.

Det klarte han ikke, og måtte ty til oksygen etter råd fra sherpaene sine. Løke skal også ha fått en SMS fra hans eldste datter, som bønnfalt faren om å lytte til de erfarne sherpaene.

Nå ville han ta det som en seier dersom han klarte toppen, fortalte han.

Det er ikke første gang tobarnsfaren klatrer nettopp dette fjellet.

I 2021 nådde han toppen sammen med fire andre klatrere, samt en rekke guider.

– Jeg har nå lyst til å prøve å gå uten kunstig oksygen. Det er de tøffeste gutta som går uten hjelpemidler, og jeg tror jeg er en av de, sa han til NRK i april.

Tidligere i år besteg han Aconcagua i Argentina, som er Sør-Amerikas høyeste fjell.

Han har også besteget K2, som regnes av mange som verdens farligste fjell å klatre.