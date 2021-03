Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

5. mars stengte vestfoldkommunene ned. De strengeste tiltakene fikk Tønsberg og Færder, som ligger på tiltaksnivå 5a.

Til tross for 10 dager med meget strenge tiltak, er fremdeles smittetallene i de to kommunene svært høye. Spesielt smittede med ukjent smittevei bekymrer.

I Færder kommune var villsmitten på 28 prosent i uke 9. Tall for uke 10 er ikke klare ennå, ifølge ordfører Jon Sanness Andersen (Ap).

I Tønsberg er det nå en villsmitte på i overkant av 23 prosent.

– Det er et ganske stort antall på det smittetrykket vi har nå, sier Tønsberg-ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap).

STRENGESTE NIVÅ: Tønsberg og Færder kommuner ønsker å fortsette med de strenge smitteverntiltakene fremover. Ordfører i Tønsberg Anne Rygh Pedersen er bekymret for situasjonen. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Topp 10

Årsaken til det høye tallet er sammensatt, ifølge Pedersen. En vesentlig faktor er at det tar lengre tid å få svar på testene. Det gjør at det tar lengre tid før smittesporingen kan starte.

– Det at det er mye villsmitte, kan det være et tegn på at innbyggerne i Tønsberg ikke følger pålegg og anbefalinger?

– Jeg tror nok det er behov for å gjenoppfriske minnet på at vi skal ha minst mulig sosial kontakt. For det er ikke noe vits i å holde på med alt det andre vi gjør, hvis vi ellers ikke forholder oss til at vi ikke skal ha noe særlig kontakt med andre enn egen husstand.

Tirsdag sender Statsforvalteren en anbefaling om hvilket tiltaksnivå de ulike kommunene skal ha til Helsedirektoratet.

Ordføreren i Færder sier han vil anbefale overfor de andre politikerne at kommunen viderefører tiltaksnivå 5a frem til påske.

Hva som skjer når påskegjestene kommer, er han usikker på. Han sier vestfoldkommunene jobber sammen om en strategi i forbindelse med påskeferien. Den vil han komme tilbake til senere.

PÅSKEN: Ordfører i Færder kommune Jon Sanness Andersen sier de jobber sammen med de andre vestfoldkommunene for å legge en plan for påsken. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Alvorlig

Tønsberg og Færder kommuner ligger i kategori fem. Dette er det høyeste nivået når det gjelder smitte per 100.000 innbygger.

– Det er uten tvil en alvorlig situasjon, som krever alvorlige og inngripende tiltak, sier Pedersen.

Til sammen er 17.000 mennesker fra Tønsberg, Færder og Holmestrand testet de siste 14 dagene. Mellom to og 3 prosent tester positivt.

Det er meldt om over 700 smittede i Vestfold de siste 14 dagene.

– Situasjonen er uforandret i forhold til da de strenge tiltakene ble innført den 5. mars. Det er ikke noe klar nedgang i smittetall, sier fylkeslege Sigmund Skei.

Med tanke på inkubasjonstid, vil det ta en ukes tid til før man ser effekten av tiltakene som ble satt inn 5. mars, og som nå videreføres, forteller han.

INGEN ENDRING: Fylkeslege Sigmund Skei sier de foreløpig ikke ser noen endring i smittetallene etter 10 dager med strenge smitteverntiltak. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Per nå er 17 pasienter med covid-19 innlagt på Sykehuset i Vestfold. Av dem er fire på intensivavdelingen tidlig mandag ettermiddag.

Stengte skoler

Til tross for høy andel villsmitte og et smittetall som gjør at kommunene havner på topp 10-lista, vil ikke ordførerne stenge skolene nå, slik de har gjort i nabokommunen Horten.

– Vi har diskutert det, og vi skal ta den diskusjonen opp igjen i kriseledelsens møte på torsdag etter å ha snakket med skoleledere og andre, sier Pedersen.

Ordfører i Horten, Are Karlsen (Ap), forteller at valget om å ha digital hjemmeundervisning for 5. til 10. trinn er gjort sammen med dem som jobber i skolen.

– Vi ser at vi har veldig mange ansatte på skolene som må ut i karantene, og særlig på ungdomsskolene. Vi har sett at det å ha forutsigbare rammer om hva som skjer i 14 dager fremover, vil gi den beste undervisningen til barna, sier hortensordføreren.

STENGER SKOLER: Ordfører i Horten, Are Karlsen (Ap), har stengt skolene for 5. til 10. trinn frem til påske. Alle har nå digital hjemmeundervisning. Foto: Helle K. Hagen

Pedersen forteller at de opplever noe av det samme i Tønsberg. Hun ønsker å berømme lærere og barnehagelærere som står i dette hver dag. Hun har full forståelse for at de er urolig.

– Samtidig er det slik at kombinasjonen smitteverntiltak 5a, hvor man ikke skal ha fritidsaktiviteter, og skole basert på bare hjemmeundervisning er veldig krevende tiltak. Særlig for utsatt barn, sier Pedersen.

I tillegg til digital hjemmeunder for 5. til 10. trinn og for voksenopplæringen i Horten, har kommunen innført rødt nivå i skolen for 1. til 4. trinn.