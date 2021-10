– Noen ganger er den veldig bra, andre ganger helt håpløs, sier Henrik Ulrichsen om mobildekningen langs Vestfoldbanen.

Han er heller ikke spesielt imponert over tilbudet om gratis trådløst internett om bord på togene.

– Det er tregt og ustabilt, sier han.

Han hadde trodd at nettkapasiteten var mer stabil da han begynte å pendle til Oslo fra Sandefjord for noen uker siden.

– Jeg er rett og slett litt overrasket, sier han.

TREGT: Opplevelsen er at det er tregt og ustabilt, sier togpendler Henrik Ulrichsen om nettdekningen på Vestfoldbanen. Foto: Knut Nordhagen / Knut Nordhagen

– Dersom det er det full avgang, er det helt umulig. Sitter du alene i kupéen, går det bedre. Det virker som kapasiteten er litt svak på disse togene, sier Ulrichsen.

Sjakk matt

For seks år siden inngikk det som da het NSB, Jernbaneverket og Telenor en intensjonsavtale som skulle sørge for god mobildekning på togstrekninger, blant annet Vestfoldbanen.

Fremdeles er det uklart hva som har skjedd.

– Jeg er litt sjakk matt på hva som skjedde videre, sier Åge-Christoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy.

Han har prøvd å lete i arkivene for å se hva som skjedde etter avtalen i 2015.

– Det er lite med elektroniske spor i saken annet enn at jeg ser vi har inngått en kontrakt med Telenor om å kjøpe telekort og mobilabonnementer til 183 tog, sier Lundeby.

Innkjøp av utstyr som skulle gi kundene trådløs wifi, er så langt det eneste sporet av Vy sin innsats.

Lundeby understreker samtidig at dekning på togene ikke lenger er Vys ansvar, men de som eier togene.

Har ansvaret på innsiden

I 2015 eide NSB togene selv, men nå leier Vy av et selskap som heter Norske Tog. Det er Norske Tog som har ansvaret for alt av teknisk utstyr om bord på togene.

Ifølge administrerende direktør i selskapet, Øystein Risan, ligger ikke problemet hos dem.

På de fleste fjerntog og regiontog, også på Vestfoldbanen, har de installert mobilforsterkere som forsterker signalene til de reisendes egne mobiler. Når det gjelder utstyr som sørger for trådløst internett om bord på togene, er dette anlegg som ikke har vært oppgradert i denne sammenhengen, forklarer Risan.

– Når dekningen fortsatt ikke er god nok på Vestfoldbanen, skyldes det i stor grad at dekningen utenfor togene er for dårlig, sier han.

Telenor er uenig

Telenor er ikke enig i at problemet skyldes dekningen på utsiden.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i den problemstillingen. Dekningen på utsiden har blitt signifikant bedre, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

Problemet er at togsett mangler signalforsterkere, mener han.

– Noen togsett har fått det, andre har det ikke. Og så er det kapasitetsutfordringer i tunnelene, og den prosessen ligger hos Bane Nor, sier Amundsen.

Har anleggene på plass

Det er Bane Nor sitt ansvar å sørge for teknisk utstyr som teleoperatørene kan kople seg opp mot inne i tunnelene, og Bane Nor sier de har gjort jobben sin i tunnelene de har ansvar for.

– I alle tunneler har vi teknisk sett de nødvendige anleggene på plass for å ivareta mobildekning, sier pressevakt Harry Korslund.

– Men folk er mye mer på mobilen i dag og bruker den til mye mer enn for bare noen få år siden. Dette har skjedd i et omfang og tempo som gjør at vi i dag opplever kapasitetsutfordringer, forklarer han.

Korslund opplyser videre at det i Nasjonal transportplan for 2022–2033 foreslås investeringer i størrelsesorden 2,6 milliarder kroner for å bygge ut og videreutvikle den tekniske infrastrukturen i norske tunneler.

– Synd

Togpendler Henrik Ulrichsen mener det er viktig å få plass jevnere dekning, både for nett og mobil.

– Det er synd fordi det er mange som jobber på toget. Det er en del arbeidstid som kunne vært mer effektivt, sier han.