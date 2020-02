Emil Bergquist Pedersen var på alles lepper da han vant verdensmesterskapet i Fortnite og 13 millioner kroner i fjor sommer. Nå har han signert for ny klubb. Det bekrefter far Frank Pedersen til NRK, på telefon fra Los Angeles.

– Klubben til Mesut Özil har blitt bygget opp de to siste årene. Vi har vært i forhandlinger i et halvt års tid. Dette er stas, sier Pedersen.

Det var VG som først meldte om saken.

Emil har signert en 1-års kontrakt med M10 Esports.

– Emil kommer til å få mye bedre oppfølgning fremover. Det kommer til å bli viktig for at han kan utvikle seg videre, sier pappa Frank.

Ikke Arsenal-fan

Fotballstjernen og verdensmesteren Mesut Özil startet M10 Esports i 2018. Tanken var først at man kun skulle satse på fotballspillet FIFA, men man utvidet etter hvert til Fortnite også. Özil spiller for Arsenal i England. Da de siste forhandlingene tok plass var far og sønn i England og så på Arsenal-kamp.

– Emil er ikke sånn kjempeinteressert i fotball. I barndommen var han Manchester United-fan. Men det spørs nok om han er nødt til å bytte lag nå, spøker Pedersen.

Özil sier selv på M10s nettside at han vil bruke sin erfaring som fotballspiller til å hjelpe e-sport-utøvere nå sitt fulle potensial. Özil har selv fulgt med på Emils utvikling.

– Det var egentlig totalpakken som gjorde at vi signerte for Özils klubb. Vi hadde andre tilbud som var mer lukrative, men her er det et enda større sportslig fokus, sier Pedersen.

NRKs e-sportekspert Vegard Lien mener valget av klubb er lurt.

– Dette er et kult valg, sier Lien.

– Emil kommer til å være mye mer synlig her enn det han er i en større organisasjon. Mesut Özil har bra med penger og har tilgang på et vanvittig apparat av fysiske og mentale trenere, som Emil kommer til å dra godt nytte av.

Se video fra da Emil vant VM i Fortnite.

Norsk 16-åring vant i Fortnite-VM

Fortsetter på skolen

Det kommer til å bli mye reising på 17-åringen fremover. Far og sønn er akkurat nå i Los Angeles der de gjør seg klare for en stor turnering til helgen. Men til tross for det er det ikke aktuelt å slutte på Re videregående skole.

– Han skal fortsette på skolen. Det er han opptatt av selv. Han vil holde kontakten med vennene sine i Tønsberg og på Re. Det er med på å holde beina hans godt plantet på bakken, sier pappa Frank.

Skolen har laget et spesialisert opplegg for 17-åringen. Der han er på skolen to ganger i uken.

– Jeg vil gjerne også skryte av Re videregående. De har lagt så utrolig godt til rette for ham.

De siste forberedelsene til turneringen til helgen blir nå gjort. Det er et høyt nivå og kommer til å bli kjempetøft. Men både far og sønn håper selvfølgelig på seier.

– Det hadde jo vært fantastisk å feire nytt lag med en seier, avslutter pappaen.