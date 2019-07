Fortnite-vinner Emil (16): – Det har ikke gått helt opp for meg ennå

– Å vinne var en fjern drøm, sier Emil Bergqvist Pedersen til NRK.

16-åringen befinner seg fortsatt i New York. Han prøver å hvile etter kraftinnsatsen som lørdag gjorde ham til VM-mester i Fortnite og 13 millioner kroner rikere.

Til tross for at det har gått to døgn siden han ble kåret til vinner, har det ikke gått helt opp for 16-åringen ennå.

– Da vi ble ropt opp som vinner, forstod jeg det ikke helt. Det var en veldig spesiell følelse å gå på podiet og heve VM-trofeet foran familien min og alle tilskuerne som ropte så høyt. Det har ikke gått helt opp for meg ennå.

Planer videre

16-åringen og spillepartneren «Aqua» fra Østerrike, fikk en svak start på mesterskapet. Men med en forrykende opphenting som nærmest rystet kommentatorene, stakk tilslutt duoen av med førsteplassen.

– Vi startet så dårlig de tre første rundene i finalen, at jeg trodde det ville bli vanskelig å få et godt resultat. Men så bestemte vi oss for å senke skuldrene og fokusere på det vi er gode på. I siste runde gikk det egentlig på autopilot, forklarer han og legger til at kommunikasjonen mellom dem var veldig bra.

Dagene etter har han brukt på å sove ut på hotellet. Mesterskapet har tæret på og han forteller at han er veldig sliten. Men i kveld skal han endelig ta turen ut og se litt av «the city that never sleeps» sammen med vennene sine, forteller 16-åringen, som blir værende noen dager til på ferie sammen med familien.

16-åringen har blitt et velkjent navn innenfor gaming-miljøet. Her med fans i New York. Foto: Frank Pedersen / privat

Utenfor hotellet venter fans på ham, og det synes han er litt spesielt.

– Hva er planene fremover?

– Planene fremover er de samme som de har vært. Jeg skal bare fortsette med det jeg har gjort til nå, og prøve å bli enda bedre, sier han målrettet.

16-åringen har foreløpig ikke signert noen sponsorkontrakter, men den nybakte mangemillionæren lider ingen nød av den grunn. Dessuten har han ingen planer om å sløse bort pengene han har vunnet.

– Pengene skal brukes på å oppgradere spillutstyret mitt. Resten skal jeg spare, sier han.