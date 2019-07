Norske Emil (16) rystet kommentatorene i Fortnite-VM: – Det er det villeste

– Det var det villeste sluttspillet vi har sett i dag, utbrøt programleder Jordan Fisher på TV-sendingen på spillplattformen Twitch.

Bergquist Pedersen og «Aqua» fikk langt fra noen god start i konkurransen. Etter tre runder lå de et stykke bak de beste, men i runde fire og fem var de to overlegne og vant.

– Fantastisk sjokkbølge-spill på slutten når han kommer seg høyt opp. Det gjør at han kan jobbe fra toppen. Han sjokkerte alle inn i sentrum i et par sekunder. Så det var det ultimate avledningsmanøveren, kommenterte ekspert Benjamin Lupo på den internasjonale sendingen.

13 millioner kroner rikere

Etter totalt seks runder var det «Nyhrox» og «Aqua» som stod igjen som vinnere. De to var fire poeng foran andreplassen.

– Jeg tror det handler om hvor mye vi har puttet i spillet og hvor seriøst vi har tatt det. Jeg spilte for vennene mine, familien min og mine fans, sa Pedersen etter seieren.

Makkerne deler premien på tre millioner dollar, noe som gir nordmannen 13 millioner kroner.

– For et ellevilt comeback, og for en nervepirrende finale, sier NRKs E-sportsekspert Vegard Lien.

FORTNITE-VM: Slik ser det ut på arenaen. Foto: Dennis Schneidler / Reuters

Soloturnering søndag

Søndag spilles det soloturnering i Fortnite-VM, som blir avholdt i New York. Turneringen spilles på Arthur Ashe Stadium. Arenaen er hovedbanen under storturneringen US Open i tennis, og rommer over 20.00 tilskuere.

14 år gamle Martin Foss Andersen, kjent som spilleren «MrSavage», skal forsvare Norges ære i soloturneringen.

Foss Andersen ble nummer 14 i duoterningen sammen med sin makker Benjyfishy fra Storbritannia.

I Fortnite slippes 100 spillere ut på en stor arena, og det er om å gjøre å stå igjen til sist. Man eliminerer andre spillere ved å skyte dem.

Det er 250 millioner registrerte Fortnite-spillere over hele verden. Spillet ble lansert i 2017.