Mange synes det er koselig med en kattunge på hytta. Men når ferien er over, lar de pusen bli igjen.

Hver sommer får Redd Dyra i Skien bekymringsmeldinger om feriekatter som er forlatt.

– Det er ofte hjerteskjærende meldinger. Det virker som de ikke helt har tenkt gjennom at katten blir stor og ikke passer inn i en travel hverdag hjemme, sier Birgitte Hofsten.

Klarer ikke seg selv

Mange tror kanskje at kattene klarer seg selv, men de gjør ikke det, sier Hofsten.

Kattene de får inn er ofte sky og desperate. Mange har fått sykdommer eller andre ting som gjør at de lider.

BARBERT: Disse flokene i pelsen hadde en katt gått med i lang tid. Foto: LARS TORE ENDRESEN / NRK

– Det er traumatisk for en ungkatt å bli overlatt til seg selv og sluppet ut i vær og vind. Vi har fått inn katter som har metall i magen eller andre fremmedlegemer, fordi de spiser søppel de kommer over, sier hun.

Har ikke kapasitet

Mattilsynet får også meldinger om feriekatter, men tror at de fleste som varsler velger å kontakte dyrevernsorganisasjoner.

Mattilsynet har ikke kapasitet til å følge opp meldinger om hjemløse katter, sier avdelingsleder i Telemark, Jan Egil Aronsen.

IKKE KAPASITET: Mattilsynet har ikke kapasitet til å følge opp meldinger om hjemløse katter, sier avdelingsleder i Telemark, Jan Egil Aronsen. Foto: LARS TORE ENDRESEN / NRK

– Jeg tror løsningen er samarbeidet som vi har med de frivillige. Det utgjør et viktig bidrag.

Verre denne sommeren

I sommer frykter Redd Dyra at det blir verre enn før. Mange har skaffet seg katt under pandemien når de har vært mye hjemme.

Når de nå drar på ferie mener Redd Dyra at katter blir overlatt til seg selv ute.

Også dyrevernorganisasjonen NOAH frykter mange dumpede koronakjæledyr i sommer.

SKADET: Denne katten manglet flere tenner, radmager og skadet da den kom til Redd Dyra. Etter et par uker i fosterhjem, ble det oppdaget nyresvikt. Foto: Redd Dyra

Redd Dyra tror i tillegg de vil se en økning av kattunger som eiere vil kvitte seg med.

Flere har avlet på vanlige huskatter og solgt kattungene på Finn.no for over tusen kroner, forteller Redd Dyra.

Men nå tror de markedet er mettet.

Mishandles

Hvert år hjelper frivillige i Redd Dyra i Skien rundt 400 katter. Behovet er så stort at de nå har ansatt en person i 50 prosent stilling.

TAR IMOT: Redd Dyra har et eget kattehus med plass til 40 katter. I tillegg er flere frivillige fosterhjem mens kattene venter på nye eiere. – Men vi trenger flere fosterhjem, sier Birgitte Hofsten. Foto: LARS TORE ENDRESEN / NRK

De kan bruke opptil 1,2 millioner kroner årlig på veterinær for at kattene blir testet, kastrert, ID-merket og vaksinert før de får et nytt hjem.

Ofte må de helbarberes på grunn av flokete pels, eller trekke tenner etter skader og slåsskamp.

Noen er så syke og redde at de må avlives.

– Det er vondt å se at et katteliv er så lite verdt, sier Hofsten.

De mener lovpålagt ID-merking ville gjort det lettere å spore opp eiere.