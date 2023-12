Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Mange forbrukere sliter med å forstå nettleiemodellen, og vet ikke når det lønner seg å bruke strøm.

Nettleie er prisen man betaler for å få strømmen overført til huset. Prisen bestemmes av nettselskapene selv, men RME sørger for at de ikke kan ta mer enn det koster å drifte nettet.

Nettleiemodellen er delt inn i to deler: ett fastledd, som beregnes ved å ta gjennomsnittet av de tre timene i måneden man bruker mest strøm, og ett energiledd, som beregnes etter hvor mye strøm man bruker til hvilket tidspunkt.

Forbrukerne kan ikke velge et annet nettselskap dersom de er misfornøyde med det de har, da dette er avhengig av hvor de bor.

Olje- og energiminister Terje Aasland innrømmer at regjeringen har en jobb å gjøre for å gjøre systemet mer forståelig for forbrukerne.

– Jeg merker jo at prisene øker, og nettleia øker, sier Håvard Vedvik.

Han har vært veldig opptatt av strømprisene. Vedvik har til og med hatt finansministeren på besøk for å diskutere dem.

Nå orker han ikke lenger se på strømregninga.

– Jeg vil ikke meg selv så vondt, sier Vedvik.

Familiefaren har fått en ny bekymring: Nettleia.

Hos familien Vedvik dusjes det mye. Strømbruken er høy på morgenen og ettermiddagen.

– Paradoksalt nok må det skje i tider der strømprisen er som høyest, forklarer han. Med barn som har treninger på ettermiddagen er det naturlig at dusjen unnagjøres før leggetid.

Nettleie-modellen Ekspander/minimer faktaboks Nettleie er prisen du betaler for å få strømmen overført til huset ditt. Prisen bestemmer nettselskapene selv, men RME kontrollerer at de ikke tar for mye betalt. Nettleia varierer fra selskap til selskap, men felles er at det legges opp til at jo mer strøm du bruker samtidig, jo dyrere blitt også nettleia.

Mange sliter med å tilpasse seg

Huseiernes Landsforbund blir kontaktet av flere som sliter med å tilpasse seg den nye modellen.

Målet med nettleiemodellen er å redusere forbrukstoppene i nettet. Altså, den tiden hvor flest bruker mest strøm.

Derfor har man valgt å dele nettleien inn i to deler:

Ett fastledd: Her beregnes prisen ved å ta gjennomsnittet av de tre timene i måneden du bruker mest strøm. Du blir så plassert inn i et trinn.

Her beregnes prisen ved å ta gjennomsnittet av de tre timene i måneden du bruker mest strøm. Du blir så plassert inn i et trinn. Ett energiledd: Beregnes etter hvor mye strøm du bruker til hvilket tidspunkt.

Vil bruke mer strøm når den er billig

Linda Ørstavik Öberg er energipolitisk rådgiver i Huseierenes landsforbund.

Hun forteller at mange rett og slett ikke vet hva som lønner seg.

Linda Ørstavik Öberg sier mange kontakter dem om spørsmål om netteleimodellen. Foto: Huseierne

– Og da blir det veldig vanskelig for forbrukeren å vite: Skal jeg bruke veldig mye strøm når den er billig eller bør jeg tenke mest på nettleia?

Familiefaren Vedvik klarer ikke holde seg på det nederste leddet og skulle gjerne brukt mer strøm på natta eller i helgene når strømmen ofte er billigere.

– Men da vil jo nettleien øke, fortviler han.

Vedvik stusser over at det ikke kommer insentiver til å bruke mer strøm når strømmen er billig og nettet har størst kapasitet.

– Komplekst system

Olje- og energiminister Terje Aasland innrømmer at regjeringen har en jobb å gjøre.

– Det er et veldig komplekst system vi allerede har, og det systemet vi trenger i framtida kommer til å bli enda mer komplekst, sier han.

Olje- og energiminister Terje Aasland sier regjeringen har en jobb å gjøre. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Jeg tror ikke det blir enklere å forstå, men vi må prøve å fremstille og få dette etablert som ordning, så vi forstår hva vi gjør.

Har bunkret opp med ved

Tilbake i Skien har Vedvik forberedt seg på en lang vinter.

Han har bunkret opp med ved og installert de smartstyringssystemene han kan i boligen.

Men han reagerer på nettleien. Den kan han ikke gjøre noe med selv.

Du kan nemlig ikke velge et annet selskap dersom du er misfornøyd med det du har. Det er avhengig av hvor du bor.

I 2021 var det 97 nettselskap i Norge, inkludert Statnett.

– Jeg blir holdt til gissel jeg, av mitt nettselskap. For jeg har ikke noe å velge i. De har totalt monopol og de kan bare sende meg et brev å si at nå øker de nettleia for de skal bygge ut nettet. Ja, jeg må bare akseptere det. Jeg har jo ikke noe valg, sier han oppgitt.