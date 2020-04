Flyktningene vil gi noe tilbake til Norge – lager smittevernutstyr

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Koronapandemien har skapt et enormt behov for smittevernutstyr.

Vanligvis brukes sløydsalen til undervisning, men nå produseres det viktig smittevernutstyr på Byskolen i Sandefjord.

For da en av lærerne fikk vite at skolens laserkutter kunne brukes til å produsere ansiktsskjermer, var det bare å sette i gang.

– Det er mangel på smittevernutstyr over hele verden. Det at vi kan bidra, er forferdelig hyggelig, sier lærer Frode Rustøy.

Da materialene var på plass, bestemte han seg for å spørre fire flyktninger, som alle kom til kommunen i 2015, om de ville hjelpe til med å montere ansiktsvisirene.

– Jeg vet at de gjerne vil bidra til samfunnet. De sa ja med en gang, sier Rustøy.

Her sitter Iman Ali (til venstre) og Fadhil Albadri. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

300 masker

I første omgang skal denne gjengen levere rundt 300 masker som kommunen kan bruke der det er behov.

– Nå får vi gitt tilbake, ved å hjelpe mennesker i Norge.

Det sier syriske Ahmad Omar Alsalman mens han fester sammen plastdelene som skal holde visiret på plass.

GLAD FOR Å HJELPE: Ahmad Omar Alsalman Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Glad for å hjelpe til

Alle de fire flyktningene sier de er takknemlige for hjelpen de har fått i Norge, og at de er glade for å kunne bidra i det som er en vanskelig situasjon for mange.

– Jeg er veldig glad for å komme hit og få hjulpet andre. Det er veldig fint at alle hjelper hverandre i denne situasjonen, sier Iman Ali.

– Jeg tror alle mennesker i hele verden må hjelpe hverandre. Det er spesielt viktig at vi hjelper mennesker som jobber på sykehusene, sier Fadhil Albadri.

– Alle trenger litt støtte, og vi håper vi kan hjelpe dem litt gjennom denne krisen, sier Samiir Obaysiy.