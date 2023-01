Flere ulykker på morgenen – To luftambulanser på vei

E6 er stengt inngående ved Taraldsrud i Oslo som følge av trafikkulykke. Statens vegvesen anbefaler omkjøring om E18 Mosseveien. To biler og to vogntog har kollidert. To luftambulanser er på vei.

Glatte veier flere steder

Det har vært flere ulykker på morgenkvisten. Politiet advarer om glatte veier på Østlandet og Vestlandet.

En av dem som fikk en glatt overraskelse var Jon Myklebust som i morgentimene kjørte fra Markane til Stryn i Vestland.

– Plutselig ser jeg at bakparten på bilen framfor slår ut. Oi, tenkte jeg, hva er det som skjer. Ti meter lenger fremme skjer det samme med meg. Da var det altså en hinne med is hele veien fra Langesethøgda og ned mot Faleide. I bilen viste det + 1,5 grader så det var overraskende, sier Myklebust.

Også i Sunnfjord er det glatt forteller bussjåfør Bjarne Andreas Myklebust på vei fra Førde til Florø på riksvei fem.

– I Naustdal fikk jeg den første aha-opplevelsen. I en sving kjente jeg at bussen slapp på alle hjulene. Det var enormt glatt. Da er det bare en ting å gjøre, og det er å roe ned, og kjøre etter forholdene, sier Myklebust.

Statens vegvesen bekrefter at det kan være ishinne på veier på Vestlandet. De ber folk om å være obs på dette.

Rim på bakken

Vakthavende meteorolog Hanne Beate Skattør sier at det er store lokale forskjeller på Østlandet. Flere steder kan det danne seg kuldegroper med kald tung luft.

– I dag er det klart vær med fuktig luft, og da kan det fort bli rim på bakken i løpet av natta. Det kan føre til glatte veier som er vanskelig å se, sier Skattør.

Flere ulykker

Det har vært flere trafikkulykker rundt om i landet. På riksvei 25 på Hamar i Innlandet har det vært en ulykke med fem biler involvert. To av bilene kolliderte og tre andre kjørte av veien for å ikke kjøre inn i dem. Ingen personer er skadet, melder politiet i Innlandet.

Ulykkesstedet på Hamar er ryddet og veien åpen igjen.

En bil havnet også på siden i grøfta på Jarlsberglinna i Tønsberg. Tre personer var i bilen, men kom uskadd fra hendelsen.

– Det er glatt, bilen har snurret og endt på siden. De i bilen er sjekket av helse. Vi har sikret skadestedet og barket for å hindre søl fra dieseltanken, sier underbrannmester Even-Torstein Haughem i Vestfold interkommunale brannvesen.

GLATTE VEIER: En bil snurret og endte på siden på glatta ved Jarlsberglinna på Barkåker i Tønsberg torsdag. Foto: VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN

Politiet i Øst har mottatt flere meldinger om trafikkuhell på morgenkvisten. Det meldes om at det er spesielt glatt på flere av veiene på Nedre Romerike, skriver politiet på Twitter. De ber folk kjøre etter forholdene.

Vegtrafikksentralen Øst opplyser til NRK at de ikke har fått meldinger om problemer på hovedveiene.

– Men det kan jo være på problemer på de mindre veiene, hvor det er snø og isdekke. For det har jo vært mildt og så blir det isdekke, sier trafikkoperatør Christofa Key-Nilsen.

Problemer også på Vestlandet

Også politiet i Sør-Vest melder om problemer. I Bømlo i Vestland har en bil kjørt i autovernet. Det er glatt på stedet.

Det er glatt på veiene i hele fylket melder Vegtrafikksentralen Vest. Trafikkoperatør Monica Øksengård forteller at alt mannskap er ute og salter og strør. Det har vært nedbør som nå har frosset og Øksengård råder folk til å kjøre forsiktig.