– Her har vi en italiensk dame som bor i Russland, og som har fransk telefonnummer. Har bestilt dobbeltrom i åtte dager.

Hotellkonsulent Peter Kumlin rister på hodet og må le litt av bestillingen som har kommet til Rauland Høgfjellshotell fra et internasjonalt bookingselskap.

– Dette er en lureri-booking, slår han fast uten å nøle.

De har det vært mange av den siste tida.

SKAL RYDDE OPP: Hotelleier Kristian Samnøen sier de falske bestillingene er et mysterium for hotellet. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Motivet er et mysterium

For hotelleier Kristian Samnøen er det ingen god spøk.

Rommene blir holdt av og kan hindre andre fra å bestille. Det betyr tap av inntekter for hotellet, som har ekstra stor pågang i ferier og helger.

– Dette skjer gang på gang. Det er noe vi må renske opp i, sier hotelldirektøren.

Men så langt har det ikke vært så enkelt. Det er fortsatt et mysterium for hotellet hvorfor disse bestillingene dukker opp. Hva er motivet? Og hvem står bak?

BRUKER KVINNENAVN: Her er en av de falske bestillingene som har kommet inn til hotellet. "Tina M." har bestilt rom for flere dager. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Driftssjef og datter av hotelldirektøren Kathrine Samnøen forteller om en økning etter nyttår. Siden januar har de hatt fire-fem falske bestillinger.

– Vi har hatt en stor bestilling på fem rom der ingen møtte opp. Det er rundt 70.000 kroner. Også har vi hatt noen enkle bestillinger av dobbeltrom for flere dager.

Og det bare fortsetter og fortsetter, sier hun.

Kan være prostitusjon

En av teoriene hennes er at det kan være folk som ikke vet noe om hotellet, og som driver med prostitusjon.

– Noen som ikke kjenner hotellet kan holde av rom. Hvis de får kunder så kjører de på, og hvis ikke så møter de ikke opp.

Hotelldirektøren avviser ikke teorien helt. Men i så fall har de som står bak ingen kunnskap om hotellet i Vinje i Telemark, mener han.

– For det går ikke noen mannfolk inn og ut her, tre meter fra resepsjonsdisken uten at det blir stilt spørsmål om hva som foregår. Det går ikke an her på Rauland.

Vi kjenner alle 1106 innbyggerne her oppe, så det ville vært veldig rart, sier Samnøen.

TAPER PENGER: Siden nyttår har Rauland Høgfjellshotell opplevd en økning i falske bookinger. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Flere er rammet

NHO reiseliv her ikke registrert noen storm av henvendelser om spøkelsesbookinger.

Men en liten ringerunde viser at også andre hoteller opplever useriøse bestillinger der gjestene ikke dukker opp. I bransjen blir det omtalt som «No shows» og «Fake bookings».

Et av hotellene som NRK tok kontakt med var The Hub. Et stort hotell med attraktiv beliggenhet i Oslo sentrum.

Hotelldirektør André Schreiner bekrefter at de har fått falske bestillinger via internasjonale bookingselskaper.

– Det skjer innimellom. Men de som jobber i resepsjonen har lært seg å se dem og liste dem ut, slik at de blir sletta fra bookingkanalene. Det er ofte bestillinger med mange overnattinger.

SAMME PROBLEM: Clarion Hotel The Hub i Oslo har også hatt flere spøkelsesbookinger, bekrefter hotelldirektøren. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Større problem for restauranter

På The Hub og mange andre hoteller har det blitt stadig vanligere med forhåndsbetaling.

Ifølge Schreiner er dette en utvikling som har skjedd i hele hotellbransjen. Det reduserer risikoen for useriøse bestillinger.

Hotellene har også en del opplysninger som viser at kundene er seriøse.

– Mange bestillinger er gjennom våre fordelsprogrammer, og da vet vi at gjestene er reelle. Eller via reisebyråer som garanterer for kundene.

Det som derimot har blitt en problemstilling i byene er restaurantbookinger, der ingen dukker opp.

Det er nemlig en del kunder som bestiller bord ved flere restauranter samtidig. Så velger de hvor de vil i siste liten, og noen restauranter får tomme bord.

Brukerne blir blokkert

Booking.com er ett av de internasjonale bookingselskapene som har videreformidlet falske bestillinger til Rauland Høgfjellshotell.

Selskapet skriver til NRK at de ser veldig alvorlig på slike saker, selv om de aller fleste bestillinger blir gjennomført uten problemer.

Det er satt i gang flere tiltak for å avsløre og blokkere mulige svindelforsøk, sier Karoline Matilde Bruun. Hun pressekontakt hos Booking.com i Sverige.

I tilfellet på Rauland er reservasjonen blitt slettet og brukeren er blokkert, slik at den ikke kan gjøre flere reservasjoner.

Selskapet skriver at de forstår at falske bestillinger kan være frustrerende for hoteller og andre samarbeidspartnere.