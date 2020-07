Her stikker hun av fra drivstoffregninga

Iført caps og solbriller fyller kvinnen opp med drivstoff for rundt 700 kroner. Disse pengene vil trolig stasjonseieren aldri få igjen.

Det er andre gangen i løpet av to uker at Rolf Øverbø ved YX Siljan Ekeberg Auto AS opplever at noen bevisst stikker av fra drivstoffregninga.

– Det skinner litt gjennom at hver sommer er det kjeltringer på veien.

– Jeg blir forbanna

Øverbø jobbet på verkstedet da en av de ansatte varslet han om hva som hadde skjedd.

OPPGITT: Rolf Øverbø opplever stadig at noen stikker av fra regninga. Noen ganger får han hjelp av politiet, mens andre er håpløse å spore opp. Foto: Privat

Det var bare to ting som gjorde saken problematisk å løse; det ene var at bilen manglet skilter.

– I tillegg var det ingen som så hvilken retning bilen hadde kjørt, og da er det ingen vits i å ringe til politiet, forklarer Øverbø.

Han kontaktet likevel politiet etter å ha sett overvåkningsvideoen. Men de kunne ikke hjelpe ham.

– Jeg blir forbanna, og er forbanna ennå. Du ser om det er et uhell, eller om det er bevisst. Du ser det på måten de gjør det på. Du ser det på hele greiene, forklarer bensinstasjonssjefen.

Mer enn 30 pumpeavstikk i måneden

Selskapet Pixima AS bistår bensinstasjonene med å få betalt for fyllinger som ikke er gjort opp for.

De siste årene har det vært 10 til 15 prosent færre pumpeavstikk i året. Likevel opplever enkelte stasjoner stadig folk som ikke gjør opp for seg.

– En lokal stasjon har typisk fra 0 til 6 pumpeavstikk per måned, mens de mest utsatte, som ligger langs større trafikkårer, kan ha mer enn 30 pumpeavstikk per måned, forteller daglig leder Odd Kjeldsberg.

Trolig skyldes pumpeavstikkene at folk glemmer seg eller er stresset, ifølge Kjeldsberg. De fleste ønsker å gjøre opp for seg.

Dette inntrykket har også kommunikasjonssjef og pressetalsmann for Circle K Norge AS, Knut Hilmar Hansen. Han sier de regner med at rundt 80 prosent er folk som glemmer å betale.

Regner med svinn

Øverbø i Siljan er ikke alene om å oppleve frekke bilister. Likevel velger flere bensinstasjonskjeder å leve med problemet.

– Dette er et problem de betjente stasjonene har, og vi kunne blitt kvitt det ved å kun tilby tanking med kort. Da vil ikke pumpa låse opp før kortet er aktivert. Men vi velger å leve med problemet for å få kunder inn i butikken. Da kjøper de gjerne også andre varer, forklarer daglig leder i YX-Norge Thor Kristian Korsvold.

Han legger til at pumpeavstikk er mer vanlig om sommeren som følge av turister og mange bilister på veiene.