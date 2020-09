– Vi vet at det er en plantasje som åpenbart har stått der over tid. Kanskje over et år, sier Knut Vidar Vittersø, politioverbetjent i Larvik.

Politiet sier at plantene er i forskjellige størrelser. Noen små og noen store.

– Det er vifter og vanningssystemer. Det er utlufting gjennom vegg og tak som viser at dette er et relativt profesjonelt opplegg, sier Vittersø.

KRIMSJEF: Knut Vidar Vittersø, politioverbetjent i Larvik. Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Begge de to siktede er avhørt. Politiet tror ikke flere er involvert. En av de to siktede eier boligen og den andre har vært der jevnlig og har, ifølge politiet, hatt ansvaret for dyrkingen.

– De er siktet for produksjon av narkotika og i denne omgang dyrking av cannabisplanter som kan brukes til å lage marihuana og eventuelt hasj, sier politioverbetjenten.

Hentet plantene

Politiet har hentet ut plantene og beslaglagt produksjonsutstyret. Det er ennå for tidlig å si hvor mye duoen har tjent på plantene.

– Vi kommer til å ettergå det i økonomien deres, i hvert fall til en viss grad. Men det må jeg komme tilbake til, sier Vittersø.

Huseieren erkjenner å ha visst om og vært med på dette.

Politiet sier at anlegget virket profesjonelt med vanningssystemer og vifter. Foto: POLITIET

Politiet kom over plantasjen etter at en politibetjent luktet det.

– Det luktet ut i området der. Vi har hatt noe informasjon og mistanke om plantasjen tidligere, sier Vittersø.