En time etter midnatt den 23. juli stod Nikolai Hansen klar med kameraet på terrassen hjemme i Sandefjord.

Etter et raskt søk på nettet fant han ut hvordan han kunne finne kometen. Noe liknende har man ikke sett siden Hale-Bopp i 1997.

Ikke dagligdags

Ifølge Illustrert Vitenskap finnes det rundt 6600 kometer i vårt solsystem, men de aller fleste er bare synlige fra jorden i et teleskop eller en god kikkert.

Kometen som er her nå i juli er dermed en sjelden gjest.

Utstyrt med et helt vanlig speilreflekskamera med standard linse, siktet Hansen seg inn på nattehimmelen.

TOK BLINKSKUDD: Nikolai Hansen fra Sandefjord siktet med kameraet rett under Karlsvogna og klarte dermed å fange kometen på bilde. Foto: Privat

Sola var på sitt laveste på det tidspunktet, likevel var kometen så godt som umulig å se.

Hvis han ikke skulle lykkes denne gangen, ville det blitt lenge til neste mulighet.

– Jeg visste at den lå litt under Karlsvogna, pekte i den retningen og så at den dukket opp. Det var en utrolig spennende opplevelse, veldig kult å få det til!

Han legger til at opplevelsen ble et minne for livet, og at bildet han har tatt muligens vil få plass på veggen hjemme.

ORIGINALBILDET: Slik ser bildet ut som Hansen tok av kometen i Sandefjord den 23. juli. Bildet kan fort havne på veggen hjemme, sier han. Foto: Nikolai Hansen

Oppdaget i vår

NEOWISE ble først oppdaget av et romobservatorium den 27. mars i år ifølge nettstedet EarthSky.

Ifølge nettstedet var kometen nærmest jorden den dagen Hansen fanget den med kameraet sitt.

Hvis du skal rekke å få med deg synet av kometen så må du være rask. Den er nemlig på vei bort fra sola.

Joakim Martin er informasjonsleder i Deep Sky Exploration, en astronomiforening med tilholdssted i Vestfold.

Han var ute i natt for å se etter NEOWISE for andre gang, men da var det så vidt han kunne se den.

– Det er ikke mer enn en uke eller to nå før den forsvinner fra våre breddegrader, den kommer til å gå sørover mot den sørlige halvkule. Så det er nå eller aldri for akkurat den kometen her, forteller Martin.