Etter flere dårlige år, meldes det om mye reker

– Det er masse, masse reker ute i havet, sier Kurt Allan Hansen. Han er daglig leder i Fjordfisk AS som driver fiske- og skalldyrmottak på Hvaler i Østfold.

Etter flere år med labert rekefiske, har det vært en eller to vellykkede gytinger, tror Hansen.

– Det ser veldig lovende ut for noen år fremover nå.

Samtidig har mange fiskere tatt kvoten sin og venter bare på et nytt år med nye, større kvoter.

Lurte på hvor oppgangen ble av

– I høst har fisket vært veldig bra, sier rekefisker Geir Uno Dreng i Larvik.

FANGST: I denne bingen ligger det 390 kilo reker, sier Geir Uno Dreng. Foto: Geir Uno Dreng / Privat

Med 33 år på baken, er han godt kjent med opp- og nedganger på sjøen. Nedgangen han har sett de siste årene, har imidlertid vart litt lenger enn vanlig.

– Det pleier å gå i 7–8 års sykluser, så jeg har lurt på hvor oppgangen ble av, sier Dreng.

Og nå meldes det altså om mye reker i Skagerak. Det opplever også rekefiskere fra Kristiansand til Hvaler.

STARTEN PÅ NOE BRA: Geir Uno Dreng tror det gode rekefisket nå er begynnelsen på en god periode. Her er Dreng avbildet på båten sin i 2018. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Beste på syv år

I Kristiansand holder rekefisker Tore Martinsen til. Også han erfarer at rekefisket har vært godt etter sommeren.

– Det er ikke bare på mine faste plasser det er bra med reker. Det er reker alle veier, mener Martinsen.

FULLT: Tore Martinsen har fisket reker siden 1991. Etter sommeren har bingene vært fulle, forteller han. Foto: Tore Martinsen / Privat

Sist han opplevde like bra rekefiske var i 2015, og før det i 2007–2008.

Men han kan fortelle at første halvdel av 2022 var veldig dårlig.

Arild Stulen, som er daglig leder i Reimes Rekefabrikk i Langesund, istemmer.

– Første halvår var helt forferdelig, og det var trasig å drive rekefabrikk da.

Men etter sommeren har det snudd, også for produsenten som kjøper råreker.

– Slik vi ser det, har det vært en tredobling, fra 200–300 kilo per tur til opp mot et tonn.

Forsker: – Kritisk lavt nivå

– Bestanden er på et kritisk lavt nivå, sier Guldborg Søvik, forsker ved Havforskningsinstituttet.

Slik har det vært siden 2012, ifølge forskerne står det på Havforskningsinstituttets nettside. Vurderinger helt siden 1908 er nylig digitalisert, og for eksempel viste årets bestandsvurdering at hunnreker kun er 13 prosent av gytebestanden for 114 år siden.

FERSKE REKER: De store rekene kokes om bord, før de selges ferske i butikken eller rett fra brygga. De små rekene selges rå til industrien. Noen fryser også rekene, dersom det er lang avstand til markedene. Foto: Tore Martinsen / Privat

Det har, som flere av rekefiskerne NRK har snakket med også bekrefter, vært flere år med dårlig rekruttering. Årsklassene som kommer inn i bestanden er små, men kullet fra 2021 ser ut til å være mange.

– Det er lengre mellom de gode årsklassene enn før. Kommer det ikke flere gode år fremover, så går det nedover, sier Søvik.

– Begge har rett

Tross en dårlig første halvdel av 2022, og noen labre år før det, er ikke rekefisker Tore Martinsen i Kristiansand helt enig i at det er så lite reker.

– Jeg blir litt overrasket over at forskerne sier det er lite reker. Men å treffe på prøvetokter er ikke lett.

Kurt Allan Hansen på Hvaler er enig.

– Vi finner reker på alle dyp og overalt. Og når først gytingen slår til, kommer det helt enormt med reker.

Forsker Guldborg Søvik sier både fiskerne og forskerne har rett.

– Vi har oversikten over hele bestanden fra Skagerrak til utenfor Bergen. Og fortsatt er ikke bestanden så lav at den ikke klarer å reprodusere. Men samlet sett, også historisk, er bestanden på et lavt nivå.