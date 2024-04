Entreprenør etter lønnsoppgjøret: – Utsikten er dyster

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks NHO Byggenæringen og Fellesforbundet ble enige om en lønnsøkning på 5,2 prosent, noe som forhindret en streik, i første omgang, blant 17.000 arbeidere.

Entreprenør Stian Råmunddal i Seltor Gruppen sier at kostnadsøkningene vil gjøre det enda vanskeligere å vinne jobber.

NHO Byggenæringen er fornøyde med å ha unngått en konflikt, men uttrykker bekymring for fremtiden.

Råmunddal tror bransjen står overfor massive reduksjoner i arbeidsstokken, og at det er mer sannsynlig med oppsigelser enn permitteringer.

Prosjektleder Endre Andersen mener det blir en utfordring å hente inn kostnadene fra kundene, og beskriver bransjen som "nesten helt nede". Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Nærmere 17.000 arbeidere som stod i fare for å blitt tatt ut i streik, blir dermed værende på arbeidsplassen etter enigheten mellom NHO Byggenæringen og Fellesforbundet.

– Det er så liten aktivitet i byggebransjen i Grenland at en streik ikke ville vært så farlig for vår del. Det sier Stian Råmunddal, konsernleder for Seltor Gruppen AS.

DYSTER FREMTID: – Ris til egen bak, sier konsernleder Stian Råmunddal i Seltor Gruppen AS om lønnsoppgjøret. Foto: Seltor Gruppen AS.

– Med et så heftig lønnsoppgjør vil lønnskostnadene øke, og kostnadsøkningene vil gjøre det enda vanskeligere å vinne jobber.

– Utsikten er dyster, sier Råmunddal.

– Historisk godt resultat, mener Fellesforbundet

– Dette er en god dag for bygningsarbeidere i Norge, og jeg er aller mest fornøyd med totaliteten i oppgjøret for våre medlemmer, sier forhandlingsleder for Fellesforbundet, Christian Justnes.

I tillegg får alle et generelt tillegg på syv kroner og minstelønnssatsene økes med 12 kroner.

ENIGE: Fellesforbundet og NHO Byggenæringen ble enige om lønnsoppgjøret etter å ha meklet et halvt døgn på overtid. Foto: Terje Pedersen / NTB

Også NHO Byggenæringen er fornøyde med at de unngikk konflikt.

Men akkurat som Råmunddal sier NHOs forhandlingsleder Siri Bergh til NRK at hun er bekymret for framtiden.

– Det er vanskelig å være jublende fornøyd med et historisk godt oppgjør i en tid der vi er i en ekstremt kritisk markedssituasjon.

Oppsigelser fremfor permitteringer

– Vi unner alle håndverkere god lønn, sier Råmunddal.

– Det er totalbildet vi synes er fryktelig vanskelig.

Han tror hele bransjen står overfor massive reduksjoner i arbeidsstokken.

TØFFE TIDER: Flere entreprenører, og NHO, sier det er tøffe tak i byggebransjen nå og fremover. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det er mer sannsynlig at man må gå rett på oppsigelser. Permitteringer er en kostnad på grunn av arbeidsgiveravgift.

En annen som tror det blir tøft fremover er prosjektleder og styreleder Endre Andersen i Entreprenør Ulf Solbakken AS.

– Vi må jo hente det inn en plass, og da må vi ha mer ut av kundene. Det blir en utfordring å presentere det, spesielt om det ikke allerede er lagt inn forbehold om prisøkning, sier Andersen.

Også han melder om en bransje som ligger nesten helt nede.

– I hvert fall hvis vi ser et halvt år frem i tid. Da ser det enda mørkere ut. Det er ikke noe moro, dette her.