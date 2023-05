Drapstiltalt beskylder politiet for informant-løgn – nå isolerer han seg i fengsel

– Det har vært en katt og mus-lek hele veien.

På et pauserom i Vestfold tingrett, bevoktet av kriminalomsorgen, oppsummerer den drapstiltalte mannen sitt lange forhold med en mye omtalt politimann i Tønsberg.

Han er en av fire som er tiltalt for drapet på Bård Lanes.

31-åringen kommer forberedt til intervjuet, med håndskrevne notater og en klar agenda.

Han vil renvaske seg selv for beskyldningene fra politimannen, om at også 31-åringen ønsket å bli informant for politiet, noe politimannen hevdet da han vitnet i rettssaken.

Politimannen i 40-åra har i mange år jobbet mot narkotikamiljøet i byen.

– Helt siden vi var små, 15-16-årsalderen, har han plukket opp oss i byen og kastet oss i politibilen. Vi lo av det og ble sluppet ut igjen. Men han gjorde det for å vise at han var der, for å holde presset oppe. Han har alltid vært ute etter oss, forteller 31-åringen til NRK.

Politiets pressevakt opplyser til NRK at de har snakket med politimannen og hans sjef, som ikke ønsker å kommentere saken nå. Du kan lese svaret fra Sør-Øst politidistrikt lenger ned i saken.

Politimannen fikk informasjon om det kriminelle miljøet i Tønsberg fra Bård Lanes, som ble drept i april 2021. Ifølge politimannen ble Lanes informant på eget ønske.

Men han hevdet at også 31-åringen og hans kamerat, tilbake i 2015, ville det samme.

– De blir derimot vurdert som ikke egnet som informanter fordi de, sånn jeg forstår det, var for kriminelle på den tiden, fortalte politimannen i Vestfold tingrett.

Det reagerer 31-åringen kraftig på og ønsker imøtekomme påstandene fra politimannen. Han ønsker heller ikke å bli sett på som en tyster i miljøet.

– Jeg sa vi for faen ikke hadde tenkt å bli noen informanter. Vi la det dødt fordi vi ikke stolte på han. Og hvis vi hadde vært så monsterkriminelle, som de mente, og de hadde fått tilbud om informasjon, hadde de takket ja med en gang, hevder han.

– Hva vil denne politimannen oppnå med å lyve om noe sånt i en rettssal, egentlig?

– Han har noe personlig mot oss. Jeg tror det er fordi han har greid å presse alle andre, men at han ikke har greid å få til et bra samarbeid mellom oss.

Politiet i Sør-Øst har fått flere spørsmål fra NRK om påstandene fra 31-åringen.

I en e-post skriver de:

«Siden dette er en pågående hovedforhandling vil det ikke være naturlig at politiet kommenterer synspunkter eller meninger fremsatt av de involverte partene.»

VIL VÆRE ANONYM: 31-åringen ønsker ikke å stå frem med navn. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Forsvarer: – Han isolerer seg selv

31-åringens forsvarer forteller at livet i Ringerike fengslet har blitt en del annerledes etter at politimannen påstod at han var informant.

– Dette har ikke vært tema tidligere og ble lagt frem uten dokumentasjon. Han har opplevd, som følge av dette, mange ubehageligheter i fengsel, sier advokat Stian Sletten hos advokathuset Hasle.

En nyhetsmelding fra dagen politimannen vitnet, er printet ut og delt i fengslet.

– Ingen ønsket å snakke med han og når han setter seg ned, reiser andre seg opp og går, forteller Sletten.

– Han har opplevd dette som svært vanskelig. Han er sterkt uenig i det som fremkom og kjenner seg ikke igjen i det. Han valgte å selvisolere seg og det har vært påtrykk fra folk i andre fengsler også.

FORSVARERE: Stian Sletten, til venstre, og Jon Anders Hasle, er advokatene til 31-åringen. Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Reagerer på politiets metoder

31-åringen og Bård Lanes hadde en årelang konflikt gående. Med trusler og anmeldelser begge veier.

En konflikt som endte med at Lanes ble drept, mener politiet og statsadvokaten.

Da politimannen ble grillet i vitneboksen i tingretten innrømmet han at Lanes ble bedt om å finne opplysninger, som kunne føre til at 31-åringen endte i fengsel.

Målet var at konflikten mellom de to skulle roe seg om 31-åringen ble satt bak lås og slå.

Men politiet fikk aldri noen informasjon om 31-åringens kriminelle virksomhet, ifølge politimannen.

Familien til 31-åringen har reagert på politiets metoder. De mener politiet økte konflikten.

– Det er banalt at han tok kontakt med Lanes. Han jobbet under ukonvensjonelle metoder, har moren til 31-åringen fortalt i retten.

Politimannen har tidligere forklart at han ikke så noen risiko ved å be Lanes hente informasjon for ham.

– Nei, jeg gjorde ikke det. Men når man sitter med fasiten i dag, ser jeg at det er uheldig. Men det var ikke i min villeste tanke at vi skulle sitte med fasiten her.

Rettssaken mot de fire drapstiltalte startet i mars og skal etter planen avsluttes i starten av juni.