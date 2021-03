Dømt for voldtekt under ran av bensinstasjon

En 22 år gammel mann er dømt til sju år og to måneder i fengsel, for voldtekt, ran og narkotika.

En 19 år gammel mann ble også dømt for å ha deltatt i det samme ranet, og medvirkning til voldtekten.

Det kommer frem av en dom fra Nedre Telemark tingrett.

Slo til midt på natten

Hendelsen skjedde natt til torsdag 6. februar i fjor.

De to mennene kom inn på bensinstasjonen like etter klokken fire, utstyrt med kniver som de ifølge dommen skal ha truet den kvinnelige ansatte bak disken med.

Det skal også ha blitt fremvist en pistollignende gjenstand, som eldstemann hadde stukket ned i bukselinningen.

Kvinnen skal deretter ha blitt truet med inn på et kontor, der hun ifølge dommen ble fraranet en pengesum, og senere utsatt for et seksuelt overgrep av den eldste av de to mennene.

Den yngste av de to skal ha vært vitne til hendelsen, uten å gripe inn. Han ble derfor dømt for medvirkning til voldtekten.

Kvinnen skal ha bedt ham om hjelp, uten at 19-åringen gjorde noe.

Etter hendelsen skal de to gjerningsmennene ha dratt på fest, der det ble fortalt hva som hadde skjedd, heter det i dommen.

«Massive psykiske belastninger»

Den ansatte ved bensinstasjonen har fått oppfølging av psykolog etter hendelsen. Sistnevnte forklarte i retten at kvinnen har fått «massive psykiske belastninger».

Livskvaliteten blir også betegnet som betydelig svekket.

Dette var også forhold retten valgte å vektlegge i straffeutmålingen.

De to mennene er i tillegg til fengselstraff dømt til å betale offeret 250.000 kroner i oppreisning.

Mennene ble også dømt for flere andre lovbrudd.

Vurderer å anke

22-åringen ble gjort kjent med domsresultatet av sin advokat, Andreas Nyhaug, tirsdag.

Andreas Nyhaug forsvarer den eldste av de to mennene som er dømt for ran og voldtekt. Foto: Anette Dotseth Stensholt / NRK

– Han er kjent med hva han ble dømt for, og hvor lang straff dommeren har dømt han til. Utover det har vi ikke gått gjennom dommen i detalj, sier Nyhaug til NRK.

Han regner med at klienten hans vil anke dommen.

– Det er særlig fordi han ikke erkjente straffskyld for voldtekten, opplyser advokaten.

– Vi tar dommen til etterretning. Nå skal vi lese dommen, og kommer tilbake til hva vi skal gjøre videre, sier Nyhaug.