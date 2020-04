Dobbelt så mange kontakta Kirkens SOS med sjølvmordstankar

Lene Hopland Bergset har jobba i Kirkens SOS i åtte år og snakka med mange menneske som slit.

Ho fortel at påskehøgtida i år har vore spesiell. Dobbelt så mange som i fjor har fortalt om alvorlege sjølvmordstankar.

– Eg har aldri før rapportert så mange alvorlege samtalar, seier Bergset.

Denne påsken har 21 prosent av samtalane handla om sjølvmord mot 11 prosent i fjor.

Fagansvarleg Lene Hopland Bergset fortel at påska i år har skilt seg ut frå tidlegare år. Foto: Kirkens SOS

Fleire akutte telefonar

Kirkens SOS er Noregs største døgnopne kriseteneste, og tar imot samtalar på telefon og chat. De seks første dagane denne påsken er over 2700 samtalar svara på nasjonalt. Det betyr at 60 prosent av dei som tar kontakt får svar.

Det har òg vore ei dobling i samtalane der det har vore akutt fare for sjølvmord. Ti prosent av samtalane mot fem i fjor.

– Behovet for den tryggleiken som kan oppstå i ein samtale med oss, er enormt, seier Bergset.

Leiar Melle Aakenes i Kirkens SOS Telemark seier dei største tema er psykiske vanskar, einsemd og relasjonsproblematikk.

– Men i år ser vi betydeleg mykje meir angst og uro, og bekymring knytt til korona, seier ho.

Ho er glad for at samtalane har ein effekt.

– Nokon fortel at samtalen med oss var veldig avgjerande no i påska, seier Aakenes.

Korona skaper splid

Dagleg leiar Aslaug Timland Dale i Mental helses hjelpetelefon seier mange har tatt kontakt òg med dei i løpet av påsken.

Fleire telefonar har handla om sjølvmord, men også situasjonen heime.

– Det har vore mykje fokus på konsekvensar av koronatiltaka. Mykje relasjonsproblematikk med familiar som lever tett på kvarandre som skaper høgt konfliktnivå.

Avdelingsleiar for Alarmtelefonen for barn og unge, Margrethe Østerhus, fortalde nyleg om større aktivitet som følgje av koronasituasjonen.

– Vi har hatt ein klar auke i førespurnader frå midten av mars og til no. Vi ser òg at temaa som kjem inn er relaterte til korona. Familien går tett oppi kvarandre, konfliktnivået aukar og rus er gjerne eit tema, seier avdelingsleiar Margrethe Østerhus.

Ho forklarer at dei i mars hadde i gjennomsnitt 19 samtalar per dag, medan i april er gjennomsnittet 39. Det er ein auke på over 100 prosent.

Alarmtelefonen vart oppretta for at alle barn og unge skal ha eit nummer dei kan ringe om dei opplever vald i heimen, er utsett for overgrep eller om dei opplever andre akutte og vanskelege situasjonar.