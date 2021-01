På bare noen få uker i starten på 2020 opplevde avfallsanlegget IRIS i Salten seks branner på grunn av batterier som hadde blitt kastet i restavfall.

EKSPLOSJON: Et litiumbatteri eksploderte da det kom i klem i fjor. Det skulle aldri vært i restavfallet. Du trenger javascript for å se video. EKSPLOSJON: Et litiumbatteri eksploderte da det kom i klem i fjor. Det skulle aldri vært i restavfallet.

I Tromsø har de i perioder hatt branntilløp hver eneste dag. Batterier får skylda.

TROMSØ: I 2018 brant det flere ganger hos avfallsselskapet Remiks. Da var de ansatte lei problemet batterier i restavfallet skapte. Du trenger javascript for å se video. TROMSØ: I 2018 brant det flere ganger hos avfallsselskapet Remiks. Da var de ansatte lei problemet batterier i restavfallet skapte.

Ingen har helt oversikt

I Bergen hadde de to branner rett før jul og på nyåret måtte de evakuere de ansatte på grunn av gassutvikling. Det forteller kommunikasjonsrådgiver Tina Skudal i renovasjonsselskapet BIR.

Hun er oppriktig fortvilet over at folk kaster batterier i restavfallet. Etter jul for eksempel havner flere batterier på feil sted, fordi julelys og annet batteridrevet kastes i søpla.

De har til og med funnet batterier i papirsøppelet.

Når søpla kommer til avfallsmottaket, blir det utsatt for både press og varme. Da kan det oppstå farlige situasjoner. Eksplosjon, gnister, overoppheting er blant det man frykter.

Selv et lite batteri kan starte en stor brann.

Det kan også skje hjemme på kjøkkenet.

Les også: Brukte batterier startet en brann hos familien Valsvik

Slik skal brukte batterier sikres

Alle har antagelig en roteskuff der nøkler til steder du har glemt, mynter og annet rusk havner. Og kanskje de nesten tomme batteriene? Metall og batterier er en dårlig kombo.

Brukte batterier skal behandles som farlig avfall. De kan leveres tilbake der de ble kjøpt.

Hvis du oppbevarer dem hjemme, er det et lurt knep å ha dem i et glass med lokk og i tillegg tape over kontaktpunktene på hver batteri. Da er det tryggere.

Slik kan batteriet fra røykvarsleren fort ende opp. (arkivvideo) Du trenger javascript for å se video. Slik kan batteriet fra røykvarsleren fort ende opp. (arkivvideo)

De mest brannfarlige batteriene er litiumbatterier. Årsaken er at de inneholder mye mer energi. De finnes i stadig flere gjenstander. Elsykler, verktøy, leker og mobiler. De er ofte oppladbare. Selv et lite knappebatteri kan starte en brann.

Mangler statistikk

Branner i avfallsanlegg blir registrert flere steder, men man regner med at det er mange mindre branner som ikke blir registrert. Hvis de ansatte raskt får slukket det selv og det ikke oppstår skade, så blir det antagelig ikke meldt noe sted.

Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bekrefter at tallet på branner i avfallsanlegg som blir registrert holder seg jevnt på rundt 44 i året.

Hvorfor det begynte å brenne, er ikke registrert.

NOMIKO, Norsk Miljøkompetanse, gjennomførte en undersøkelse av halvparten av de 130 brannene i perioden 2016–2019.

De fant at selvantennelse var den vanligste årsaken. Og batterier var den hovedmistenkte.