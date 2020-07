Dette kan du gjøre med den utskjelte tujaen: – Ta tidlig kontroll

I løpet av 2019 mottok Konfliktrådet 627 nabokonflikter. Trær og busker til sjenanse, er hyppige saker og utgjør en stor del av nabokonfliktene, bekrefter Konfliktrådet.

Kanskje kan du unngå å krangle med naboen med disse kreative løsningene.

Miriam Kolderup vurderte å fjerne hele tuja-hekken da de flyttet inn i huset sitt i Røyken. I stedet for valgte de å klippe tujaen sin opp.

– Det ga det både mer inn- og utsyn, sier Kolderup.

TUJA: Denne tujaen står i en hage i Kaupanger. Også her har eieren lekt seg litt med tujaens form. Foto: PRIVAT

Inspirert på Facebook

Hun kom over et innlegg i en gruppe på Facebook som handlet om hage. Hun ble inspirert til å klippe tujaen opp og ble veldig fornøyd.

Familien har jobbet mye med hagen de siste årene, men har naturligvis hatt litt ekstra tid de siste månedene og har også vært mer hjemme.

– Vi har gjort mye gøy i hagen i sommer, sier Kolderup.

Det er mange naboer og andre som stopper opp for å se på hagen.

– Det er mange som har kommentert hekken og synes den er så fin. Nå har mange av naboene slengt seg på også og har funnet inspirasjon til egne hager, sier hun.

Ikke glem den bort

Om du ønsker å gjøre det samme, er det viktigste du gjør å ta kontroll tidlig, sier gartner Geir Mellingen ved Gjennestad gartneri i Vestfold.

Gartner Geir Mellingen ved Gjennestad gartneri i Vestfold. Foto: Julie Refseth / NRK

– Du har ikke sjanse hvis du har glemt den bort i flere år.

Tujaen blir ofte utskjelt og hatet. Det er det ingen grunn til, mener gartneren.

– Jeg tror den er litt utskjelt fordi den er så vanlig og altfor mange ikke steller den. Men det er den hekken som raskest blir fin, sier Mellingen.

Om du ønsker å lage en kuleformet tuja i stedet, kan du se tips for det her:

Kuleformet tuja: Foto: PRIVAT Ekspandér faktaboks Velg en tuja som er ca. to meter høy.

Alle planter har en forside. Plant den med den flotteste siden fram.

Klipp av toppen. Begynn og form en kule.

Klipp helt inn til stammen på midten, og form en ny kule under.

Nederst skal stammen være helt bar.

Stuss litt over hele. Det fremmer ny vekst.

Klipp to ganger i løpet av sommeren.

På høsten vil den være tett og fin.

Mange som spør om hjelp

Gartneren får ofte spørsmål om tips og råd til tujaen sin.

– Det er mange som kommer inn og spør om hjelp til en tuja som er blitt kjempestor og om den kan klippes ned og bli like fin igjen. Da pleier jeg å si at det er vanskelig fordi den får ikke like lett nye skudd.

Han oppfordrer derfor heller til å starte når den er liten. Mellingen sier at det holder å klippe tujaen to ganger i året.

– Det er når man har glemt den i mange år at det går galt, sier Mellingen.