- Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning mot Sørøst politidistrikt etter drapet på 22 år gamle Oliver Ravn Rønning.

- Rønning ble drept av kjæresten sin, som politiet kjente til hadde utøvd vold mot ham tidligere.

- Politiet valgte å ikke rykke ut kvelden før drapet, til tross for at de hadde vurdert det som en høy voldsrisiko.

- De etterlatte har kritisert politiets håndtering av saken og mener at drapet kunne ha blitt unngått om politiet hadde tatt operative tiltak i forkant.

- Spesialenheten håper å være ferdig med avhør før sommeren, men kan ikke si noe om når etterforskningen vil være ferdig.

- Rettssaken mot den drapstiltalte kvinnen starter 17. juni.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.