Bønder taper millioner på døde epletrær

For fire år siden brukte de to eplebøndene ved Søndre Lindheim ved Gvarv 5 millioner kroner på 20.000 nye epletrær.

Nå er en tredel av trærne døde.

– Det er surt. Nå har vi brukt fryktelig mye tid på å få de i jorden, og da er det kjedelig at det går så gærent, sier eplebonde Henning Jensen.

DØDT: Frosten tok flere tusen epletrær i Midt-Telemark i vinter. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

På gården er det rad på rad med tomme epletrær. Ingen blader. Ingen blomster. Intet liv.

Hans forventninger til trærne han plantet for fire år siden var ikke i nærheten av utfallet han står med i dag.

– Jeg hadde regnet med at avlingene kom til å variere, og kanskje svikte innimellom, men ikke at selve driftsmiddelet skulle forsvinne.

Hoppet over hvile

Årsaken til at så mange epletrær døde er en fuktig høst og en mild førjulstid i fjor.

Etter nyttår kom det flere uker med barfrost.

– Dette gjorde at trærne ikke gikk inn i hvile sånn som de skulle, sier fruktkonsulent ved Nome og Midt-Telemark landbrukskontor, Jan Meland.

Det er ikke bare eplegården ved Gvarv som er berørt av frosten.

Ifølge Meland er det mellom fem og 10 prosent av frukttrærne i Midt-Telemark som er døde.

Nærmere 50.000 trær.

IKKE SETT PÅ MAKEN: Fruktkonsulent i Nome og Midt-Telemark Landbrukskontor, Jan Meland har aldri opplevd liknende frostskader i sin karriere. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Klimaendringer

Om dette er noe bønder må regne med fremover som følge av klimaendringer, synes han er vanskelig å si noe om. Men han nekter ikke for at klimaendringene er et faktum.

– Vi er mer og mer plaget av frost under blomstringen på grunn av at blomstringen starter 14 dager tidligere enn den gjorde for 30 år tilbake.

Meland startet i bransjen for 30 år siden.

Siden den gang har han ikke vært i nærheten av tilnærmet skadeomfang.

– Vi har hatt frostskader på Østlandet i snitt hvert tiende år fra år 1900. Men maken har jeg ikke opplevd så lenge jeg har jobbet i distriktet.

EPLEBØNDER: Anlaug Haukvik Grave og Henning Jensen forteller hvordan et dødt epletre synes utad. – Vevet inni treet er helt brunt og det lukter gjær, som gammelt brennevin, forklarer Jensen. Bak seg står rad på rad med døde trær. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Satser på avling

Alle eplebøndene i Midt-Telemark taper nå til sammen ca. 3 millioner kroner som følge av at 50.000 nye epletrær må plantes.

Hvert år risikerer eplebøndene i området å tape rundt 10 millioner kroner som følge av at trærne ikke gir epler. Det viser tall fra Landbrukskontoret.

Likevel ser de to eplebøndene ved Søndre Lindheim positivt på situasjonen.

– Det er jo dramatisk, men vi må bare se fremover. Det hjelper ikke å bekymre seg, sier eplebonde Anlaug Haukvik Grave.

Nå må det unge paret rydde opp i de døde trærne før skadedyr tar for seg.

– Vi har to tredeler som er bra og det har vært en fin vår og gode blomstringsforhold, så om det ikke kommer flere overraskelser så skal vi få litt avling i år også, supplerer Jensen med.