Bombegruppa ferdig etter beslag i Porsgrunn

Bombegruppa fra Oslo har jobbet på stedet etter at det ble funnet syrer i en leilighet i et hus i Porsgrunn fredag ettermiddag. Ifølge politijurist Kristin Synnøve Drågen har politiet informasjon som tilsier at det er funnet salpetersyre og svovelsyre.

Men svarene på prøvene har de ikke fått ennå. Mannen som bor i leiligheten, er siktet for uforsvarlig oppbevaring av eksplosiver.

– Beslagene vi har gjort, gjør at vi ser alvorlig på at det er gjort en slik oppbevaring i et bolighus, sier Drågen.

Politiet mener at oppbevaringen kunne gjort stor skade.

Politiets bombegruppe var ferdig på stedet sent lørdag kveld. Foto: Bettina Olie Bjerkholdt / NRK

Mener han ikke har gjort noe galt

Det avviser mannens forsvarer Jan Erik Teigum. Han sier at mannen ikke mener han har gjort noe straffbart.

Ifølge mannen er syrene oppbevart på en tilstrekkelig måte og i et avlåst lokale utenfor boligen.

– Han har drevet det han mener er lovlig virksomhet. Han mener den ikke har vært farlig for noen.

Teigum sier mannen hadde et uhell fredag som gjorde at politiet ble tilkalt, men uhellet fikk ingen konsekvenser. Hans klient forventer at saken blir henlagt.

Teigum sier syrene skulle brukes til vasking av mineraler og å utvinne metaller fra mineraler.

Løslates etter avhør

Drågen vil ikke si hva de har beslaglagt eller hvor mye, blant annet fordi mannen skulle avhøres på nytt søndag. Hun vil heller ikke si hva de mener syrene skulle brukes til.

Mannen løslates etter avhør, men siktelsen blir opprettholdt. Politiet skal etterforske saken videre.

Kan flytte tilbake

Sent lørdag kveld ble bombegruppa ferdig på stedet. De har dokumentert spor og beslag.

– De har også sørget for å sikre beslaget og ta det med seg, slik at det ikke kan gjøre noe skade, sier Drågen.

Kriminalteknikere har også gjort sine undersøkelser. Sperrebåndet er tatt vekk på eiendommen. De to beboerne i en leilighet i boligen, som ble evakuert fredag, kan også flytte tilbake.