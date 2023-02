Avhørt etter funn av syre i leilighet: – Nekter straffskyld

En mann i 40-årene ble fredag ettermiddag pågrepet etter funn av syre i leiligheten hans.

Jourhavende jurist Kristin Synnøve Drågen hos politiet sier at foreløpig informasjon tilsier at det er salpetersyre og svovel, men at politiet ikke har fått svar på prøver ennå.

Hun vil ikke si hvor store mengder det dreier seg om.

Mannen skal ha bedt om å få låne måleutstyr for gass fra en lokal industribedrift, som igjen varslet nødetatene.

Overrasket over pågripelse

Han er siktet for uforsvarlig oppbevaring av eksplosiver. Han ble lørdag avhørt.

– I går var han overrasket over at han ble pågrepet, sier hans forsvarer Jan Erik Teigum.

Han vil ikke si hva hans klient har sagt i avhør.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Avhøret er over og han har gitt sin versjon.

Han sier hans klient fortsatt sitter i arresten og at siktelsen ikke er endret.

Ifølge Drågen har han forklart seg og er samarbeidsvillig.

Området er sperret av og har vakthold. Politijurist Kristin Synnøve Drågen vet ikke om bombegruppa blir ferdig i dag eller må holde på i flere dager. Foto: Bettina Olie Bjerkholdt / NRK

Undersøker huset

Huset der mannen bor, er sperret av. To beboere i den andre leiligheten ble fredag evakuert og kan ikke flytte tilbake ennå.

Bombegruppa fra Oslo jobbet fredag kveld og i natt på stedet. De kom tilbake lørdag.

Sammen med politiets kriminalteknikere dokumenterer de og sikrer spor, sier Drågen.

– Kan gjøre stor skade

Bombegruppa skal sikre og uskadeliggjøre funn politiet har gjort på stedet, sier hun.

– Hvor farlig mener politiet at disse syrene er, som er funnet på stedet?

– Fare og skadepotensial skal jeg ikke uttale meg bastant om, annet enn at vi vurderer at det er farlig og kan gjøre stor skade. Derfor er bombegruppa der.

Hun vet ikke om bombegruppa blir ferdig i dag eller må holde på i flere dager.