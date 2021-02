Barnehager blir bedt om å holde barn våkne – forsker reagerer

Både for forsker Mari Hysing og Utdanningsforbundet er det en kjent problemstilling at mange barnehager opplever at foreldre ber dem holde barna våkne på dagtid.

Det bekymrer Hysing som forsker på barn og søvn ved Universitetet i Bergen.

– Det er ikke grunnlag for å kutte søvn på dagen for små barn. Det er viktig for barna å sove på dagen, sier hun.

Hun refererer til forskningsstudier som har vist at barn som sover på dagen, lærer bedre, har bedre språkutvikling og skader seg mindre.

– Dette vet pedagogene. Men i mange barnehager må trøtte barn holdes våkne, sier forskeren.

Ikke «quick fix»

Hysing mener at det ikke er en «quick fix» å kutte soving på dagen for at barn skal sove på natta.

– Det viktigste er at de ikke sover på ettermiddagen, sier forskeren.

Hun har fått flere tilbakemeldinger fra barnehager og deltatt i debatter der dette har vært et diskusjonstema.

– Men er alle barn like når det gjelder søvn?

– Det vil alltid være individuelle forskjeller på hvor mye et barn trenger av søvn, men de aller fleste barn trenger søvn på dagen de første leveårene, sier Hysing.

En ny studie om søvn i barnehagene planlegges nå ved Universitetet i Bergen.

Lange dager

Utdanningsforbundet i Vestfold og Telemark hører også om barnehager som blir bedt om å holde barna våkne, opplyser leder Solveig Hals.

Hun mener et godt samarbeid mellom foreldre og barnehagen er viktig for at barnet får en god dag i barnehagen.

LANGE DAGER: Leder i Utdanningsforbundet i Vestfold og Telemark, Solveig Hals, sier at problemstillingen er kjent. Hun viser til at mange barn har lange dager i barnehagen.

– I barnehagen er det mye aktivitet og lange dager. Derfor er det viktig å legge opp til at barna er opplagte og at man ikke går for hardt ut mot å begrense søvn på dagen, sier hun.

Kan bli overtrøtte

Små barn som ikke sover på dagtid, kan bli overtrøtte når de skal sove om kvelden.

Det sier Iselin Meyer og Jeanette Oterkiil som driver et privat tilbud med søvnhjelp til foreldre som strever med å få barn til å sove.

MANGE STREVER: Mange foreldre strever med å få etablert gode søvnrutiner for barn i en travel hverdag, sier Iselin Meyer som driver et privat tilbud med søvnhjelp til barn. Foto: Privat

– Det kan føre til at barnet får en urolig og lett søvn med mange oppvåkninger fordi de ikke kommer i dyp søvn. Mange kan også våkne veldig tidlig om morgenen uten å være uthvilte, sier de.

Samtidig mener de barns søvnbehov må vurderes individuelt.

Strever med barns søvn

Erfaringen er at mange foreldre kan streve med å få etablert gode søvnrutiner for barna i en travel hverdag.

Noen foreldre sover bare noen timer hver natt, ofte uavbrutt. Da tyr man til lettvinte løsninger.

– Folk blir for slitne, rett og slett. Da orker man ikke å ta tak i ting. Natta dreier seg om å få mest mulig søvn, sier Iselin Meyer.

Nedgang i søvnproblemer

En nordisk studie publisert i European Journal of Public Health i fjor høst viser at søvnproblemer øker hos barn i alderen 0–12 år i de nordiske landene.

Norske barn skiller seg ut med en positiv utvikling.

For de yngste barna kan det likevel være en utfordring å få etablert rutiner for søvnen.

Hysing mener at det handler om at barnet må lære seg å finne søvnen selv.

– Samsoving og å sitte på sengekanten til barnet har sovnet, er selvforsterkende fordi barnet trenger hjelp til å sovne igjen. Det betyr ikke at det er galt, men det er en logisk konsekvens.

– Det betyr at barnet trenger deg når det våkner for å finne søvnen, sier hun, og anbefaler at man gradvis trapper ned på hjelpen om kvelden og ser hva barnet klarer selv.