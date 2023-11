Ny undersøkelse om barns skjermbruk: – Kan tyde på at foreldre vet mindre enn de selv tror

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks I en fersk undersøkelse svarer 33 prosent barn og unge at foreldrene vet lite eller ingenting om hva de gjør på mobil eller PC.

Undersøkelsen er gjort blant 6000 barn mellom 10 og 13 år i Vestfold og Telemark.

De fleste barn er på skjerm mellom to og fire timer daglig utenom skoletid, og nesten hvert fjerde barn bruker mer enn fem timer.

Thea Christina Tellevik – De bør kanskje spørre barna hva de ser på innimellom for å få litt oversikt, sier Thea Christina Tellevik.

Leon Eidsmo Schjøll – Det er forskjellig fra forelder til forelder. Noen har litt mer kontroll enn andre foreldre.

Jenny Snekkestad Malmin – Noen er strengere enn andre. Mine foreldre er ikke så strenge, men jeg har foreldrekontroll på mobilen og de følger med.

De tre 7.-klassingene NRK møter på Byskogen skole i Tønsberg er med i en ny og unik undersøkelse.

De har blant annet svart på hva foreldrene vet om det de bruker mobilen og PC-en til.

– Noen tenker at de har kontroll, selv om barna deres er inne på for eksempel YouTube og ser på helt forskjellige ting enn det foreldrene tror, sier Thea Christina Tellevik.

Svarer om forholdet til foreldrene

I den ferske Ungdata pluss-undersøkelsen svarer 33 prosent av barn mellom 10 og 13 år at foreldrene vet lite eller ingenting om hva de holder på med på skjerm.

6000 barn og unge deltar i undersøkelsen som gjennomføres over en periode på 20 år i Vestfold og Telemark.

Undersøkelsen er unik i nasjonal sammenheng, sier Mari Nicholls Espetvedt. Hun er rådgiver for folkehelse i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

– Selv om undersøkelsen er gjennomført i denne regionen, vil resultatene være interessante å se på også for resten av landet, sier hun.

Fakta om Ungdata pluss Ekspander/minimer faktaboks 6000 barn og unge mellom 10 og 13 år i Vestfold og Telemark har for første gang svart på spørsmål om fritid, livskvalitet, venner, familie og nærmiljø.

Undersøkelsen som heter Ungdata pluss er ny og unik i nasjonal sammenheng.

Disse barna skal følges med gjentatte undersøkelser fram til de er i slutten av 20-årene.

I denne undersøkelsen svarer 85 prosent at de stort sett er fornøyde med seg selv. 86 prosent liker seg selv slik de er.

9 av 10 har venner de virkelig bryr seg om.

Guttene er stort sett litt mer fornøyde enn jentene.

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune, Universitetet i Sørøst-Norge, Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslo Met og KORUS sør.

Foreldrene får vite mindre om skjermbruk jo eldre barna blir: På 7. trinn svarer 41 prosent at foreldrene vet lite eller ingenting om skjermbruken deres.

Seniorrådgiver i KORUS sør, Ingvild Vardheim, sier undersøkelsen tyder på barna har veldig tette bånd til foreldrene sine, men litt mindre når det gjelder skjermbruk. Foto: Per Stian Johnsen

– Vårt inntrykk er at foreldre har ganske god oversikt over hvem barna er sammen med og hvor de befinner seg. Det ser litt annerledes ut når det gjelder livet på skjerm, sier seniorrådgiver i KORUS sør, Ingvild Vardheim.

Svarene kan tyde på at foreldrene ikke har så god oversikt som de selv tror, påpeker forskeren.

– Det kunne vært interessant å spørre foreldrene om det samme. Jeg tror kanskje at noen foreldre har litt mindre innsikt i hva barna gjør på skjerm enn de tror selv, sier hun.

Amelia Mae Corrie, mor til jente (10) – Jeg vil tro vi har ganske god oversikt, men alt får vi ikke med oss. Det er viktig å følge med. De gangene jeg får det med meg at hun har sett på en upassende musikkvideo for eksempel, så sier jeg i fra.

Jan-Erik Andersen, far til gutt (10) og jente (13) – Vi har pinkoder og kan logge oss inn. Vi får se på chatter og får tilgang når vi spør. Plutselig kan det dukke opp ting som skjer på skolen, og da er det viktig at man følger med. Det tror jeg flere og flere foreldre blir mer bevisst på.

Thale Holm, mor til gutt (13) – Ja, jeg har foreldrekontroll. Der følger jeg med på hvilke nettsteder og apper han bruker og laster ned. Han får ikke lastet ned noe med mindre jeg godkjenner det.



Ifølge undersøkelsen er de fleste barn på skjerm mellom to og fire timer daglig utenom skoletida. Nesten hvert fjerde barn bruker mer enn fem timer.

Skjermbruken har økt for hvert år siden 2010, men de to årene med pandemi har forsterket dette, forteller Vardheim.

Deler nakenbilder

SLT-koordinator i Skien, Natasha Ferguson Finseth, er ikke overrasket over det undersøkelsen viser.

Hun og politiet holder foreldremøter på skoler om temaet.

De opplever at mange foreldre ikke er klar over hvilke sosiale medier barna deres er på.

– De tenker at telefon er et kjempefint verktøy for å kommunisere, men så glemmer de den verdenen man åpner opp for, sier hun.

SLT-koordinator i Skien, Natasha Ferguson Finseth, mener foreldre bør bli mer bevisste på hva barna gjør på mobil og PC. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Deling av nakenbilder starter allerede fra 4. og 5. klasse, men det er også eksempler helt ned i 6-7-årsalderen, forteller Finseth.

Det er ikke vanlig, men tendensen er tydelig, understreker hun.

– De kan oppleve det som en uskyldig handling som de ikke tenker gjennom. Frykten vår er at de kan bli lette offer for voksne som ikke vil dem vel, sier hun.

TikTok, Snapchat, Roblox og Fortnite er kanaler som voksne lett kommer i kontakt med barn via chat, og kan utnytte gjennom å kjøpe innhold.

– Vi opplever at den naiviteten som foreldre har med mobil, handler om mangel på kunnskap, sier hun.